Район напротив «Минск-Мира» уплотнят многоквартирной застройкой, ради чего снесут 154 усадьбы

Источник материала: Tut.by

Новых площадок под строительство в Минске уже практически нет, поэтому город продолжают политику уплотнения уже существующих жилых кварталов за счет сноса усадеб. На этот раз столичные власти намерены снести частный сектор в границах улиц Аэродромная — Авакяна — Воронянского — Левкова. А это — 154 усадьбы и несколько двухэтажных многоквартирных домов. Взамен будет построено многоквартирное жилье и объекты социальной инфраструктуры. Проект детального планирования уже вынесен на общественное обсуждение администрацией Октябрьского района. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: okt.minsk.gov.by

Территория в границах улиц Аэродромная — Авакяна — Воронянского — Левкова давно находится под прицелом градостроителей. Частный сектор сносился тут и раньше: сначала под многоквартирную застройку, потом — новую ветку метро. В проектируемом районе будет и новая станция «Ковальская Слобода».

Детальный план реконструкции территории предполагает массовый снос частного сектора — 154 усадьбы. Сносить будут поэтапно, взамен построят высокоплотное жилье и общественные объекты. Самые большие участки под жилье определены в границах улиц Авакяна — Сенницкая — Жуковского — Аэродромная, а также в границах Жуковского — Левкова.

Большая часть общественных объектов будет сконцентрирована в квартале в границах улиц пензенская — Воронянского — Жуковского — Быховская. Здесь построят три многофункциональных комплекса с объектами административно-делового, культурно-просветительного, торгово-бытового, научно-образовательного, лечебно-оздоровительного, спортивного назначения и гараж-стоянками. Существующая на этой территории низкоплотная общественная, жилая малоэтажная и усадебная застройка подлежит сносу. На пересечении улиц Пензенская и Сенницкая запроектирован детский сад на 350 мест, а напротив здания 8-й больницы — школа на 1020 мест.



Границы проектируемой территории. Изображение: скриншот с yandex.by

В пояснительной записке к ПДП говорится, что на перспективу, исходя из норматива по учреждениям здравоохранения (поликлиникам), взрослое население проектируемой территории по-прежнему будет обслуживаться в УЗ «38-я городская поликлиника», расположенному по ул. Воронянского, 50/1, детское — в УЗ «3-я городская детская поликлиника Минска», расположенному по ул. Могилёвская, 2/3.

На первый этап реализации (до 2025 г.) проектом предлагается полное освоение заложенных объемов общественного и многоквартирного жилищного строительства с размещением социально-гарантированных объектов, в том числе учреждений дошкольного и общего среднего образования, строительством парковок и автостоянок, благоустройством и озеленением территории.

После реализации проекта прирост жилищного фонда составит 88 тысяч квадратных метров (1754 квартиры).

Общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой усадебной застройки в границах ул. Аэродромная — ул. Авакяна — ул. Воронянского — ул. Левкова (внесение изменений в градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой усадебной застройки в границах ул. Аэродромная — ул. Авакяна — ул. Воронянского)» пройдет с 18.11.2019 по 12.12.2019. Презентация проекта состоится 25 ноября в 17.00 в здании администрации Октябрьского района по адресу: ул. Чкалова, 6.