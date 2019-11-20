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Район напротив «Минск-Мира» уплотнят многоквартирной застройкой, ради чего снесут 154 усадьбы
Источник материала: Tut.by
Новых площадок под строительство в Минске уже практически нет, поэтому город продолжают политику уплотнения уже существующих жилых кварталов за счет сноса усадеб. На этот раз столичные власти намерены снести частный сектор в границах улиц Аэродромная — Авакяна — Воронянского — Левкова. А это — 154 усадьбы и несколько двухэтажных многоквартирных домов. Взамен будет построено многоквартирное жилье и объекты социальной инфраструктуры. Проект детального планирования уже вынесен на общественное обсуждение администрацией Октябрьского района. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.
Территория в границах улиц Аэродромная — Авакяна — Воронянского — Левкова давно находится под прицелом градостроителей. Частный сектор сносился тут и раньше: сначала под многоквартирную застройку, потом — новую ветку метро. В проектируемом районе будет и новая станция «Ковальская Слобода».
Детальный план реконструкции территории предполагает массовый снос частного сектора — 154 усадьбы. Сносить будут поэтапно, взамен построят высокоплотное жилье и общественные объекты. Самые большие участки под жилье определены в границах улиц Авакяна — Сенницкая — Жуковского — Аэродромная, а также в границах Жуковского — Левкова.
Большая часть общественных объектов будет сконцентрирована в квартале в границах улиц пензенская — Воронянского — Жуковского — Быховская. Здесь построят три многофункциональных комплекса с объектами административно-делового, культурно-просветительного, торгово-бытового, научно-образовательного, лечебно-оздоровительного, спортивного назначения и гараж-стоянками. Существующая на этой территории низкоплотная общественная, жилая малоэтажная и усадебная застройка подлежит сносу. На пересечении улиц Пензенская и Сенницкая запроектирован детский сад на 350 мест, а напротив здания 8-й больницы — школа на 1020 мест.
В пояснительной записке к ПДП говорится, что на перспективу, исходя из норматива по учреждениям здравоохранения (поликлиникам), взрослое население проектируемой территории по-прежнему будет обслуживаться в УЗ «38-я городская поликлиника», расположенному по ул. Воронянского, 50/1, детское — в УЗ «3-я городская детская поликлиника Минска», расположенному по ул. Могилёвская, 2/3.
На первый этап реализации (до 2025 г.) проектом предлагается полное освоение заложенных объемов общественного и многоквартирного жилищного строительства с размещением социально-гарантированных объектов, в том числе учреждений дошкольного и общего среднего образования, строительством парковок и автостоянок, благоустройством и озеленением территории.
После реализации проекта прирост жилищного фонда составит 88 тысяч квадратных метров (1754 квартиры).
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