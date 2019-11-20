За последние два дня в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв так называемого вишинга — метода, при котором мошенник, притворяясь другим человеком (например, сотрудником банка), выманивает у жертвы данные его банковской карты. Об этом рассказал начальник управления «К» МВД Беларуси Владимир Зайцев, сообщает
В МВД говорят, что нередко мошенники стараются запугать жертву. Например, говорят, что с картой происходят мошеннические транзакции, или что со счета списаны деньги и нужно успеть их вернуть, или что от имени жертвы поступила заявка на кредит, которую нужно срочно отменить, или что на счет жертвы ошибочно зачислен перевод, который надо вернуть.
— Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать, — подчеркивают в МВД. — В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.
В ведомстве также дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы сохранить свои деньги:
- ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию;
- не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;
- применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, СМС-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и другие);
- используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам;
- не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое;
- не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;
- при посещении интернет-сайтов обращайте внимание на адрес интернет-ресурса.