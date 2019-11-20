Источник материала: Новости Волковыска

За последние два дня в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв так называемого вишинга — метода, при котором мошенник, притворяясь другим человеком (например, сотрудником банка), выманивает у жертвы данные его банковской карты. Об этом рассказал начальник управления «К» МВД Беларуси Владимир Зайцев, сообщает tut.by .

В МВД говорят, что нередко мошенники стараются запугать жертву. Например, говорят, что с картой происходят мошеннические транзакции, или что со счета списаны деньги и нужно успеть их вернуть, или что от имени жертвы поступила заявка на кредит, которую нужно срочно отменить, или что на счет жертвы ошибочно зачислен перевод, который надо вернуть.

— Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать, — подчеркивают в МВД. — В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.

В ведомстве также дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы сохранить свои деньги: