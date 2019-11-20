Матч Кубка Дэвиса закончился в 4.04 утра. Только одна встреча в истории тенниса завершалась позднее

Фоньини по поводу такого позднего завершения матча написал в инстаграме: "Мы наконец-то доиграли. Новые правила не самые хорошие, это можно сказать точно".





В истории тенниса был только один матч, который закончился позже. На Australian Open-2008 Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис играли до 4.34 утра по Мельбурну.





В нынешнем году на Australian Open Гарбинье Мугуруса обыграла Йоханну Конту в 3.12 по местному времени, отмечает sports.ru.



