|
За того парня: определено, кто отдаст деньги в Фонд национального развития
Источник материала: Партизан
На сайте Национального правового Интернет-портала официально опубликовано постановление Совмина от 18.11.2019 № 772 «О формировании государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2019 году».
Документом установлен перечень высокорентабельных организаций (17 организаций), которые примут участие в формировании государственного целевого бюджетного фонда национального развития по результатам работы за первое полугодие 2019 и размер части прибыли, подлежащей перечислению:
РУП «Конус» (дочернее РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства») – 200,0 тыс. руб.;
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» – 1 399,0 тыс. руб.;
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» – 300,0 тыс. руб.;
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» – 141,0 тыс. руб.;
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – 32 250,0 тыс. руб.;
ОАО «Промагролизинг» – 2 493,3 тыс. руб.;
РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» – 1 154,0 тыс. руб.;
РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» – 5 788,0 тыс. руб.;
Проектно-изыскательское РУП «Институт «Белжелдорпроект» – 253,0 тыс. руб.;
Научно-исследовательское и проектно-изыскательское РУП «Белэнергосетьпроект» – 115,0 тыс. руб.;
ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» – 100,0 тыс. руб.;
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» – 400,0 тыс. руб.;
ОАО «Беларуськалий» – 46 273,0 тыс. руб.;
ОАО «Минский завод игристых вин» – 650,0 тыс. руб.;
ОАО «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» – 250,0 тыс. руб.;
Дочернее КУП «Управление капитального строительства города Витебска» – 165,0 тыс. руб.;
КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг» – 27,0 тыс. руб.
Часть прибыли необходимо перечислить в фонд национального развития в следующие сроки:
ежемесячно равными долями в ноябре – декабре 2019 не позднее 25-го числа каждого месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Национального правового Интернет-портала официально опубликовано постановление Совмина от 18.11.2019 № 772 «О формировании государственного целевого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)