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Смертная казнь: власть продолжает тянуть за уши цифры двадцатилетней давности

21.11.2019 13:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист и блогер из Молодечно Руслан Киселев разместил в социальных сетях ответ на электронную петицию с требованием ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси, направленную в Палату представителей Национального собрания.

Авторы петиции убеждены, что "смертная казнь противоречит принципам морали и общечеловеческим ценностям".

"Также право на жизнь и запрет пыток, а также бесчеловечного и унижающего достоинство обращения лежат в основе Европейской Конвенции о правах человека ... Учитывая изложенное и на основании Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 370-З "О Национальном собрании Республики Беларусь" требуем ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси", - сообщается в петиции.

"Введение моратория на исполнение смертных приговоров или полная отмена смертной казни в настоящее время не поддерживается большинством населения Беларуси", - такой ответ 16 ноября прислал руководитель Рабочей группы по изучению проблематики смертной казни в Палате представителей Андрей Наумович.

Далее Наумович привычно и традиционно приводит результаты референдума 1996 года, который, кстати носил всего лишь рекомендательный характер, в ходе которого 80% проголосовавших высказалось за сохранение исключительной меры наказания и вдобавок ссылается на социологические исследования 2017-2018 года, когда 60% респондентов высказалось за сохранения смертной казни.

Но так ли это на самом деле?

Портал TYT.BY недавно провел специальное интернет-голосование. По состоянию на 13 часов 21 ноябоя в нем проголосовало более 40 тысяч человек. Из них за отмену смертной казни выступили 44,33%, за сохранение исключительной меры наказания - 45,69%, затруднились с ответом или предложили свой вариант ответа 9,67% читателей портала.



Это, конечно, не социсследование, но примерный срез мнения белорусов по этому вопросу.
 
 
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Активист и блогер из Молодечно Руслан Киселев разместил в социальных сетях ответ на электронную петицию с требованием ввести мораторий на смертную казнь в...
 
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