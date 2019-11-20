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Смертная казнь: власть продолжает тянуть за уши цифры двадцатилетней давности
Источник материала: Партизан
Активист и блогер из Молодечно Руслан Киселев разместил в социальных сетях ответ на электронную петицию с требованием ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси, направленную в Палату представителей Национального собрания.
Авторы петиции убеждены, что "смертная казнь противоречит принципам морали и общечеловеческим ценностям".
"Также право на жизнь и запрет пыток, а также бесчеловечного и унижающего достоинство обращения лежат в основе Европейской Конвенции о правах человека ... Учитывая изложенное и на основании Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 370-З "О Национальном собрании Республики Беларусь" требуем ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси", - сообщается в петиции.
"Введение моратория на исполнение смертных приговоров или полная отмена смертной казни в настоящее время не поддерживается большинством населения Беларуси", - такой ответ 16 ноября прислал руководитель Рабочей группы по изучению проблематики смертной казни в Палате представителей Андрей Наумович.
Далее Наумович привычно и традиционно приводит результаты референдума 1996 года, который, кстати носил всего лишь рекомендательный характер, в ходе которого 80% проголосовавших высказалось за сохранение исключительной меры наказания и вдобавок ссылается на социологические исследования 2017-2018 года, когда 60% респондентов высказалось за сохранения смертной казни.
Но так ли это на самом деле?
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Это, конечно, не социсследование, но примерный срез мнения белорусов по этому вопросу.
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Активист и блогер из Молодечно Руслан Киселев разместил в социальных сетях ответ на электронную петицию с требованием ввести мораторий на смертную казнь в...
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