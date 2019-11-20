Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК









Как сообщает норвежский канал NRK, она обратилась с соответствующим запросом в Европейское химическое агентство. Возможные реформы, сетуют эксперты, могут поставить крест на классическом биатлоне, в котором для изготовления патронов используется как раз таки свинец.





Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард отмечает, что патроны, которые используются в гонках сейчас, в настоящее время заменить пока нечем.





"Мы серьезно относимся к этому. Ведь оружие - важная часть нашего спорта, и в настоящее время у нас нет альтернативы стрельбе", - сказал он.









Эксперты утверждают, что патроны не сможет заменить даже лазер, поскольку в случае снегопада лазерный луч не будет работать.





"На сегодняшний день я не вижу, что лазер станет частью IBU и Кубка мира", - признается Бейгард.





Директор по коммуникациям компании Nammo, производящей боеприпасы для биатлона, Эндре Лунде говорит, что его организация рассматривала "экзотические смеси пластмасс и других металлов", но назвал перспективу внедрения этого нереальной.



