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Умер известный белорусский тренер Петр Яновский

21.11.2019 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 86-м году жизни умер Петр Федорович Яновский — советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, Почетный гражданин города Бобруйска. Он неоднократно побеждал на чемпионатах Беларуси в разных видах спорта, был призером Спартакиады народов СССР и чемпионата Советского Союза.

В 1967 году устроился на работу тренером по гребле в ДЮСШ № 1 города Бобруйска.

С 1986 года работал в должности тренера-преподавателя по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственное училище олимпийского резерва.

Среди его воспитанников — именитые белорусские гребцы Александр и Андрей Богдановичи, Александр Жуковский, Максим Петров.

Петр Федорович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Почета, отмечает mst.by.
 
 
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На 86-м году жизни умер Петр Федорович Яновский — советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, Почетный гражданин города...
 
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