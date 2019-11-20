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Умер известный белорусский тренер Петр Яновский
Источник материала: Партизан
На 86-м году жизни умер Петр Федорович Яновский — советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, Почетный гражданин города Бобруйска. Он неоднократно побеждал на чемпионатах Беларуси в разных видах спорта, был призером Спартакиады народов СССР и чемпионата Советского Союза.
В 1967 году устроился на работу тренером по гребле в ДЮСШ № 1 города Бобруйска.
С 1986 года работал в должности тренера-преподавателя по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственное училище олимпийского резерва.
Среди его воспитанников — именитые белорусские гребцы Александр и Андрей Богдановичи, Александр Жуковский, Максим Петров.
Петр Федорович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Почета, отмечает mst.by.
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На 86-м году жизни умер Петр Федорович Яновский — советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, Почетный гражданин города...
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