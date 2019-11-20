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Оригинал видео "девушки с бюллетенями" подтверждает: это была попытка вброса!

21.11.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликовано оригинальное видео попытки вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте. На нем уже четко видно, что у девушки был явно не один бюллетень. И что теперь скажут Лукашенко с Ермошиной?

Оригинал видео "девушки с бюллетенями" подтверждает: это была попытка вброса!
Как по-вашему, это похоже на бумажку формата А4, сложенную втрое?​
Парламентские выборы в Беларуси прошли, но ответ на один вопрос избирательной кампании мы до сих пор не получили. Не дает нам покоя скандальное видео с избирательного участка в Бресте: сколько же было бюллетеней у девушки в руках?

После того как Анастасию Куличкову обвинили в попытке вброса бюллетеней, она прокомментировала инцидент. По ее словам, в руках у нее был только один бюллетень, сложенный втрое.


Первое видео действительно оставляло вопросы, так как было не очень хорошего качества. Но его автор Юрий Ващенчук, которого Александр Лукашенко назвал "мудаком", прислал Еврорадио оригинальную видеозапись. 

На ней можно хорошо рассмотреть, что же держит девушка в руках. Приятного просмотра в качестве 1080р!



Мы, конечно, ничего не утверждаем. Но, как говорится, выводы делайте сами...
 
Теги: Брест
 
 
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Опубликовано оригинальное видео попытки вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте. На нем уже четко видно, что у девушки был явно не один бюллетень. И что...
 
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