скандальное видео с избирательного участка в Бресте : сколько же было бюллетеней у девушки в руках? Парламентские выборы в Беларуси прошли, но ответ на один вопрос избирательной кампании мы до сих пор не получили. Не дает нам покоя: сколько же было бюллетеней у девушки в руках?





Анастасию Куличкову обвинили в попытке вброса бюллетеней , она прокомментировала инцидент. По ее словам, в руках у нее был только один бюллетень, сложенный втрое. После того как, она прокомментировала инцидент. По ее словам, в руках у нее был только один бюллетень, сложенный втрое.









Юрий Ващенчук, которого Александр Лукашенко назвал "мудаком" , прислал Еврорадио оригинальную видеозапись. Первое видео действительно оставляло вопросы, так как было не очень хорошего качества. Но его авторкоторого, прислалоригинальную видеозапись.





На ней можно хорошо рассмотреть, что же держит девушка в руках. Приятного просмотра в качестве 1080р!













Мы, конечно, ничего не утверждаем. Но, как говорится, выводы делайте сами...



