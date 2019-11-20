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Оригинал видео "девушки с бюллетенями" подтверждает: это была попытка вброса!
Источник материала: Партизан
Опубликовано оригинальное видео попытки вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте. На нем уже четко видно, что у девушки был явно не один бюллетень. И что теперь скажут Лукашенко с Ермошиной?
Как по-вашему, это похоже на бумажку формата А4, сложенную втрое?
Парламентские выборы в Беларуси прошли, но ответ на один вопрос избирательной кампании мы до сих пор не получили. Не дает нам покоя
После того как
Первое видео действительно оставляло вопросы, так как было не очень хорошего качества. Но его автор Юрий Ващенчук, которого
На ней можно хорошо рассмотреть, что же держит девушка в руках. Приятного просмотра в качестве 1080р!
Мы, конечно, ничего не утверждаем. Но, как говорится, выводы делайте сами...
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Опубликовано оригинальное видео попытки вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте. На нем уже четко видно, что у девушки был явно не один бюллетень. И что...
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