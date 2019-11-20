Проект закона о регистрации субъектов хозяйствования вынесен на обсуждение

Обсуждение проводится на правовом форуме с 21 ноября по 6 декабря. проводится на правовом форуме с 21 ноября по 6 декабря.





Проектом закона решается вопрос выбора одного из государственных языков для ведения Единого государственного регистра.





Устанавливается, что его выбор определяется программно-техническими условиями и языком принятия нормативных правовых актов, используемых при ведении ЕГР. На данный момент это означает, что регистр ведется на русском языке.





Проектом предлагается исключить согласование наименования юридического лица и сократить требования к наименованиям. В обосновании к проекту Минюст отмечает, что наличие процедуры согласования негативно влияет на рейтинг Doing Business.





Кроме того, она зачастую носит субъективный характер, а требования к наименованиям многочисленны и не всегда ясны. Предполагается, что проверка соответствия наименования юрлица требованиям законодательства будет проводиться в ходе самой регистрации, а требования будут ограничены изложенными в Гражданском кодексе.





Администрации СЭЗ будут исключены из числа регистраторов субъектов хозяйствования.





В ЕГР предлагается вести единый реестр данных филиалов и представительств.

Проектом закона также регулируются взаимодействие автоматизированной информационной системы ЕГР с другими АИС госорганов, а также правовой статус получаемой в результате такого обмена информации.





В проекте предлагается расширить возможности для получения сведений из ЕГР. Сейчас они предоставляются в виде бумажной выписки с уплатой госпошлины. В перспективе такие сведения на платной основе могут предоставляться и в электронном виде. Проект также устанавливает возможность предоставления копий учредительных документов юрлиц со сведениями об их учредителях и руководстве.





В случае принятия проекта закона срок предоставления информации из ЕГР станет одинаковым для физлиц и юрлиц и составит пять календарных дней. Сейчас юрлицам сведения выдаются в течение семи дней.









Проектом предполагается включение в электронный архив ЕГР сканированных документов. Сейчас в него включаются только документы, поступившие в электронном виде. Определяются сроки хранения для бумажных и электронных регистрационных дел. Первые будут храниться 10 лет, вторые — 75.





Минюст предлагает придать юридическое значение официальному адресу электронной почты юрлица и ИП, указанному в ЕГР. Это упростит поиск субъектов хозяйствования, которые находятся не по месту регистрации.





Придание юридического значения электронной почте означает, что направление юридически значимых сообщений на ее адрес будет иметь юридические последствия. Соответственно, проектом закона юрлица и ИП обязуются уведомлять о смене адреса электронной почты.





Проектом предусматривается регистрация юрлица, ведущего деятельность на основании типового устава. Эта возможность будет распространяться на общества с ограниченной ответственностью.





Уточняется перечень документов, которые предоставляются при регистрации ИП и юрлица. В частности из него предлагается исключить оригинал либо копии об уплате госпошлины в случае оплаты ее через ЕРИП.





Минюст предлагает не выдавать свидетельство о регистрации юридического лица, а только выписку из регистра. Для ИП свидетельство сохранится.





Предусматривается сокращение сроков регистрации изменений в учредительных документах юрлиц. Их нужно будет предоставлять не в течение двух месяцев, а в течение 15 дней.





Проектом Закона также предлагается сократить срок направления в регистрирующий орган уведомлений юридических лиц (об изменении места нахождения, назначении (замене) руководителя и др.) с 10 рабочих дней до 3 рабочих дней.





Срок постановки субъектов хозяйствования на учет в налоговых органах, органах статистики ФСЗН, «Белгосстрахе» предлагается сократить с пяти до трех рабочих дней.





Проектом предполагается, что регистрирующие органы будут информировать налоговые о выборе субъектов особого режима налогообложения. Это избавит их от необходимости предоставлять в налоговые органы уведомление о выборе такого режима.









Предлагается предоставить право уполномочить одного из учредителей юридического лица на подписание заявления о государственной регистрации в случае, если количество учредителей более двух (сейчас их должно быть более трех).