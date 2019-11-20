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Главный правовой инспектор труда областной организации проведёт приём граждан в Слуцке
21.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Приём граждан в Слуцке проведёт главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникации,
28 ноября правовой приём граждан проведёт Алеся Аркадьевна Мищерук, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникации.
10.00 – 12.00 – Слуцкое районное объединение профсоюзов (г. Слуцк, ул. Ленина, 189, каб. 617);
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Приём граждан в Слуцке проведёт главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникации.
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