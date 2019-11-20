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Случчан приглашают на встречу со священнослужителем Жировичского монастыря

21.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчан приглашают на встречу со священнослужителем Жировичского монастыря

Фото с сайта monasterium.by

В пятницу, 22 ноября в городской библиотеке в 17.00 состоится встреча со священнослужителем Жировичского монастыря иеромонахом Агапием (Голубом). Об этом SlutskGorod сообщили в Центральной районной библиотеке.

Отец Агапий - сотрудник центра реабилитации для наркозависимых Анастасис. Он 10 лет оказывает помощь семьям, попавшим в ловушку зависимостей, занимается вопросами семейных проблем, насилия в семье, публикует статьи на форуме православных психологов и других интернет-площадках.

Особенностью встреч с о. Агапием является то, что он проводит беседы исходя из собственного осмысления темы и на основе личного опыта. Богословские выступления - не его стиль. Некоторым его выступления могут показаться либеральными, но от этого встречи с ним становятся непринужденными и живыми.

Тема встречи - "Зависимость/насилие в семье. Что делать?" Приходите и приглашайте друзей.

Также возможно индивидуальное консультирование по любой проблеме, которая вас волнует (бесплатно). Запись на консультацию по телефону +375 ( 29 ) 297-78-91.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В пятницу, 22 ноября в городской библиотеке в 17.00 состоится встреча со священнослужителем Жировичского монастыря иеромонахом Агапием (Голубом).
 
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