|
Случчан приглашают на встречу со священнослужителем Жировичского монастыря
21.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото с сайта monasterium.by
В пятницу, 22 ноября в городской библиотеке в 17.00 состоится встреча со священнослужителем Жировичского монастыря иеромонахом Агапием (Голубом). Об этом SlutskGorod сообщили в Центральной районной библиотеке.
Slutsk-Gorod.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 22 ноября в городской библиотеке в 17.00 состоится встреча со священнослужителем Жировичского монастыря иеромонахом Агапием (Голубом).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)