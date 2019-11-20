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Тренировки по дрифту будут проходить в Слуцке по субботам

21.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Открытые тренировки по дрифту на стадионе ДОСААФ будут проходить по субботам. Об этом участники договорились в Telegram-беседе для пилотов из Слуцка, Солигорска и других городов.

И ближайшая тренировка на мокром покрытии пройдёт уже 23 ноября. На неё приглашаются все желающие автолюбители с заднеприводными машинами и зрители.

  • Время проведения: с 13:00 до 15:00.
  • Стоимость участия: 30 рублей.
  • Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/vLxJ7JuttdvaeDSk9


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Открытые тренировки по дрифту на стадионе ДОСААФ будут проходить по субботам. Об этом участники договорились в Telegram-беседе для пилотов из Слуцка, Солигорска и...
 
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