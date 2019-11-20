Тренировки по дрифту будут проходить в Слуцке по субботам

Источник материала: Слуцк Город

Открытые тренировки по дрифту на стадионе ДОСААФ будут проходить по субботам. Об этом участники договорились в Telegram-беседе для пилотов из Слуцка, Солигорска и других городов.

И ближайшая тренировка на мокром покрытии пройдёт уже 23 ноября. На неё приглашаются все желающие автолюбители с заднеприводными машинами и зрители.

Время проведения: с 13:00 до 15:00.

Стоимость участия: 30 рублей.

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/vLxJ7JuttdvaeDSk9



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