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Тренировки по дрифту будут проходить в Слуцке по субботам
21.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Открытые тренировки по дрифту на стадионе ДОСААФ будут проходить по субботам. Об этом участники договорились в
И ближайшая тренировка на мокром покрытии пройдёт уже 23 ноября. На неё приглашаются все желающие автолюбители с заднеприводными машинами и зрители.
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Открытые тренировки по дрифту на стадионе ДОСААФ будут проходить по субботам. Об этом участники договорились в Telegram-беседе для пилотов из Слуцка, Солигорска и...
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