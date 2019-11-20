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Избирательная комиссия по Слуцкому округу опубликовала окончательные итоги выборов

21.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Окружная избирательная комиссия Слуцкого избирательного округа №67 опубликовала на «Слуцком крае» окончательные результаты выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания.

  • общее количество избирателей по округу – 67 384;
  • количество избирателей, получивших бюллетени – 52 117;
  • количество избирателей, принявших участие в голосовании – 52 102,

Число голосов, поданных за:

  • Ражанец Валентину Витальевну – 34 487;
  • Цецерскую Инну Петровну – 8 834;
  • Циценю Алексея Михайловича – 2 040;
  • Юревича Анатолия Викторовича – 1 450;
  • Количество голосов, поданных против всех кандидатов – 4 642;
  • Количество недействительных бюллетеней – 649.

Большинством голосов депутатом избрана Ражанец Валентина Витальевна. Таким образом, победитель набрала 66,19% голосов.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Окружная избирательная комиссия Слуцкого избирательного округа №67 опубликовала на «Слуцком крае» окончательные результаты выборов депутатов Палаты...
 
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