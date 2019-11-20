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Избирательная комиссия по Слуцкому округу опубликовала окончательные итоги выборов
21.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Окружная избирательная комиссия Слуцкого избирательного округа №67
Число голосов, поданных за:
Большинством голосов депутатом избрана Ражанец Валентина Витальевна. Таким образом, победитель набрала 66,19% голосов.
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Окружная избирательная комиссия Слуцкого избирательного округа №67 опубликовала на «Слуцком крае» окончательные результаты выборов депутатов Палаты...
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