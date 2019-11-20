В Сети рассекретили салон обновленной Lada 4×4

Источник материала: Tut.by

В Сети появилась первая фотография рестайлингового внедорожника Lada 4×4. Снимок был опубликован в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографии, машина получит новую приборную панель и другую комбинацию приборов. Также рестайлинговый внедорожник оснастят новыми креслами, пишет Autonews .



Фото: Константин Конский, vk.com/rcinews

Изменений в технической части не планируется: машину оснастят 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 л. с. и 129 Н·м крутящего момента. Также автомобиль получит пятиступенчатую «механику», полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

По данным издания « Лада. Онлайн », «АвтоВАЗ» начнет серийное производство рестайлингового внедорожника Lada 4×4 27 ноября. Старт продажи новинки запланирован на декабрь 2019 года. Цены на модернизированный внедорожник Lada 4×4 пока не называются.

На данный момент инженеры «АвтоВАЗа» уже ведут работы над новым поколением внедорожника Lada 4×4. Ожидается, что дебют автомобиля состоится не ранее 2022 года. Ранее в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) уже появилось патентное изображение неизвестного внедорожника «АвтоВАЗа», который, судя по всему, придет на смену модели 4×4.