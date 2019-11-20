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В Сети рассекретили салон обновленной Lada 4×4
Источник материала: Tut.by
В Сети появилась первая фотография рестайлингового внедорожника Lada 4×4. Снимок был опубликован в паблике
Изменений в технической части не планируется: машину оснастят 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 л. с. и 129 Н·м крутящего момента. Также автомобиль получит пятиступенчатую «механику», полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.
По данным издания «
На данный момент инженеры «АвтоВАЗа» уже ведут работы над новым поколением внедорожника Lada 4×4. Ожидается, что дебют автомобиля состоится не ранее 2022 года. Ранее в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) уже появилось патентное изображение неизвестного внедорожника «АвтоВАЗа», который, судя по всему, придет на смену модели 4×4.
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Изменений в технической части не планируется.
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