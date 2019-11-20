ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети рассекретили салон обновленной Lada 4×4

21.11.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сети появилась первая фотография рестайлингового внедорожника Lada 4×4. Снимок был опубликован в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографии, машина получит новую приборную панель и другую комбинацию приборов. Также рестайлинговый внедорожник оснастят новыми креслами, пишет Autonews.


Фото: Константин Конский, vk.com/rcinews

Изменений в технической части не планируется: машину оснастят 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 л. с. и 129 Н·м крутящего момента. Также автомобиль получит пятиступенчатую «механику», полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

По данным издания «Лада. Онлайн», «АвтоВАЗ» начнет серийное производство рестайлингового внедорожника Lada 4×4 27 ноября. Старт продажи новинки запланирован на декабрь 2019 года. Цены на модернизированный внедорожник Lada 4×4 пока не называются.

На данный момент инженеры «АвтоВАЗа» уже ведут работы над новым поколением внедорожника Lada 4×4. Ожидается, что дебют автомобиля состоится не ранее 2022 года. Ранее в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) уже появилось патентное изображение неизвестного внедорожника «АвтоВАЗа», который, судя по всему, придет на смену модели 4×4.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменений в технической части не планируется.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Антохи MC вышел новый клип. Его снимали в одном из белорусских городов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика