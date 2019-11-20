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У Антохи MC вышел новый клип. Его снимали в одном из белорусских городов
Источник материала: Tut.by
Сегодня на YouTube-канале российского рэпера Антохи MC появился клип «Коробка». Сам трек, на который и сняли видео, вышел около 10 лет назад. А вот видео — только сейчас. В ролике рассказывают историю о беззаботном детстве во дворе. И двор этот находится в белорусском городе Молодечно. Смотрим!
Производством видео занимались белорусы из doroga production. Продюсер Антанас Клейнас рассказал, что съемки проходили в Молодечно летом 2019 года (снимали в районе ресторана «Европа», но одну из сцен сняли в Минске). Съемки заняли три полных смены, хотя кое-что пришлось доснимать еще в сентябре.
Режиссер Мiкiта Косточко, который и придумал идею, отметил, что она в том или ином виде существовала уже давно.
— Ценность фильма — в универсальности опыта, каждый из нас легко может вернуться к подобным воспоминаниям из детства и юности. Всего-то и нужно заглянуть в «коробку с теплом».
Сам Антон Кузнецов (он же Антоха МС) сказал, что остался доволен работой.
— Я довольно сильно поражен тем, как круто сделано и отражено видение той самой «Коробки» с района.
Doroga production уже работали с
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Сегодня на YouTube-канале российского рэпера Антохи MC появился клип «Коробка». Сам трек, на который и сняли видео, вышел около 10 лет назад. А вот видео - только сейчас. И...
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