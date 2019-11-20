Ненужная мощь. В США назвали восемь боевых самолетов, которые могут отправить на пенсию

Источник материала: Tut.by

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил о желании выделить около 30 миллиардов долларов на исследования в перспективных областях — космоса, систем связи и других. По словам аналитика оборонного бюджета Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, самый простой способ добыть эти деньги — вывести из эксплуатации устаревшие и ненужные самолеты. Об этом пишет military.com.



Фото: wikipedia.org

Некоторые самолеты устарели морально, для некоторых просто нет достойных задач, заявляет Харрисон. Вот восемь моделей, которые можно без потери качества ВВС вывести из их состава.

1. B-1B Lancer





Единственный сверхзвуковой бомбардировщик США планируется отправить на пенсию уже в 2030-х годах, однако досрочное снятие его с вооружения сэкономило бы до 4,8 миллиарда долларов. По словам Харрисона, более 50 процентов самолетов небоеготово (на самом деле, намного больше — прим. 42.TUT.BY), и бомбардировщик не может нормально выполнять миссии, для которых был разработан.

Так, аналитик заявляет, что после договора СНВ-1 об ограничении стратегических вооружений для B-1 не осталось доступного ядерного оружия.

2. B-2 Spirit



Фото: theaviationist.com

Как и B-1B Lancer, «самолет-невидимка» B-2 Spirit собираются вывести из ВВС к 2030-м годам, а уже в конце 2020-х ему на смену придет новейший самолет B-21 Raider. Тем не менее, если отправить самый дорогой самолет в мире на пенсию раньше срока, можно сэкономить до 2,9 миллиарда долларов.

3. A-10 Thunderbolt II



Фото: airplaneboneyards.com

На сегодняшний день в ВВС США есть 281 штурмовик A-10 Thunderbolt II, это основной самолет поддержки на поле боя в американской армии. Из имеющегося количества только 71% может выполнять боевые задачи. В среднем возраст самолета составляет 38 лет, и полный вывод их из состава ВВС может сэкономить до 6,7 миллиарда долларов.

4. KC-10 Extender



Фото: wikipedia.org

Тяжелый самолет-заправщик KC-10 Extender присутствует в ВВС в количестве 59 штук. В 2024 их собираются снять с вооружения, и досрочный вывод мог бы сэкономить 2 миллиарда долларов. Правда, это может привести к некоторому дефициту заправщиков: новый самолет этого класса, Boeing KC-46 Pegasus, еще не вполне готов заместить предшественника.

5. RC-135V/W Rivet Joint



Фото: wikipedia.org

Стратегический разведывательный самолет RC-135V/W Rivet Joint стоит на вооружении больше 56 лет. Если вывести его из эксплуатации до 2023 года, сэкономить можно 3,5 миллиарда долларов. Впрочем, здесь та же проблема, что и с KC-10 Extender: не очень понятно, чем заменять машину.

6. E-3 Sentry AWACS



Источник: Military Watch

Самолет дальней радиолокационной разведки и обнаружения E-3 Sentry служит уже 39 лет. Только две трети из них готовы выполнять боевые задачи, и сейчас проводится масштабная модернизация модели. Если отказаться от нее, это может сэкономить до 5 миллиардов долларов: самолеты ДРЛО — дорогое удовольствие.

7. U-2 Dragon Lady



Фото: engadget.com

Высотный разведчик U-2, летающий с 60-х годов, можно было снять с вооружения, и это сберегло бы для ВВС не менее двух миллиардов долларов. А сам самолет можно заменить беспилотником RQ-4 Global Hawk.

8. E-8C JSTARS



Фото: wikipedia.org

Самолет боевого управления и целеуказания E-8C JSTARS есть в ВВС США в количестве 16 штук и обходится казне весьма дорого. Первый полет он совершил в 1988 году, и сейчас уже готовится к выводу из состава ВВС. Однако немедленная отставка E-8C JSTARS позволила бы сохранить не менее 2,7 миллиарда долларов.