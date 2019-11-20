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До 32%. В выходные в крупных универмагах - единый день скидок

21.11.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупные универмаги и магазины Минска 23 и 24 ноября проведут акцию — «Единый день скидок». Об этом сообщает главное управление потребительского рынка.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В столичных магазинах будут скидки на непродовольственные товары. Где именно и какие — читайте здесь.

23 и 24 ноября

Торговый дом «На Немиге» — 28%

«Вероника» — до 30% (улица Притыцкого, 38)

23 ноября

ЦУМ — до 27%

«Кирмаш» — 27%

ГУМ — 32%

«Лянок» — 20% (проспект Независимости, 46)

«Алеся» — 20% (улицы Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35)

Кроме того, 23 и 24 ноября скидки на некоторые товары будут в магазинах «Старт-Х» — до 35% (улица Долгобродская, 26), «Пальмира» — 15% (улица Шугаева, 3/1), «Сандрик» — от 15% до 30% (проспект Газеты «Правда», 40), «1000 мелочей» (улица Калинина, 1) — до 30%, фирменный обувной магазин «Луч» — до 50% (улица Кирова, 4).

Скидки для владельцев дисконтных карт будут здесь: 24 ноября — в ГУМе — 28%, 23 и 24 ноября — в универмаге «Беларусь» — 28%, 23 ноября — в магазине «Северянка» — 15% (улица Ангарская, 38) на некоторые группы товаров.

 
Теги: Минск
 
 
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В столичных магазинах будут скидки на непродовольственные товары. Где именно и какие - читайте здесь.
 
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