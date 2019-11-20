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Карточки некоторых банков в эту субботу могут работать с перебоями

21.11.2019 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе некоторых банковских карточек ночью 23 ноября могут быть перебои. Причина - технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Временные перебои в работе карточек некоторых банковвозможны в ночь с пятницы на субботу с 02.00 до 06.00. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

"В указанный промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т. п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает ОАО «Банковский процессинговый центр», - сообщает Беларусбанк. 

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

 
 
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Временные перебои в работе карточек некоторых банков возможны в ночь с пятницы на субботу с 02.00 до 06.00.
 
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