Карточки некоторых банков в эту субботу могут работать с перебоями

Источник материала: Tut.by

В работе некоторых банковских карточек ночью 23 ноября могут быть перебои. Причина - технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Временные перебои в работе карточек некоторых банковвозможны в ночь с пятницы на субботу с 02.00 до 06.00.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

"В указанный промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т. п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает ОАО «Банковский процессинговый центр», - сообщает Беларусбанк.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.