Российский футболист: «Вроде русские и белорусы - братья, но разница в менталитете громадная»

Источник материала: Tut.by

Российский защитник Виталий Дьяков, выступавший в начале года за минское «Динамо», рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о жизни в столице Беларуси.



Фото: ФК «Динамо-Минск»

— В Минск-то вас как занесло?

— Позвал Роман Пилипчук. Прежде не были знакомы, но слышал о нем только хорошее. Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга принадлежит Пилипчуку. Работать с ним комфортно. Михалыч — и тренер прекрасный, и человек замечательный.

— Про него говорят — тактический гик.

— Это правда. Большое внимание уделяет видеоанализу, перемещениям футболистов в своих зонах, моделированию игровых ситуаций, позволяющих определенные элементы довести до автоматизма. Любого соперника разбирает досконально. Раскладывает по полочкам все-все-все. Ни одна мелочь не ускользает. Тренировки интересные, с мячом. На сборах нет безбашенной беготни, как любят отечественные специалисты.

— Ясно.

— У Пилипчука есть чему поучиться. С точки зрения тактики, теории, понимания футбола похож на Курбана Бердыева, у которого в «Ростове» я полгода успел отыграть.

— Почему же в Минске результата не было?

— Не согласен! Выше четвертого места «Динамо» объективно забраться не могло. Брест, БАТЭ и Солигорск — команды сыгранные, великолепно укомплектованные, с финансами никаких проблем. А в Минске Пилипчук формировал команду с нуля. Дальше внезапная смена власти — от частного владельца «Динамо» перешло в подчинение горисполкома.

— Как звучит-то.

— Белорусские реалии... Вся эта кутерьма привела к тому, что три месяца мы не видели ни зарплаты, ни премиальных. Так что Михалыч, подняв команду на четвертое место, выжимал из нее максимум. А убрали его лишь потому, что деятели из горисполкома решили: варяг не должен тренировать «Динамо».

— Назначили Сергея Гуренко.

— Да. Мы, россияне, были клубу уже по барабану, никто за нас не держался. Я и Алан Чочиев вскоре ушли, а Жора Тигиев остался, но редко выходил на поле.

— С Гуренко вы пообщались?

— Вот после разговора с ним и понял: пора собирать вещи. Первое, что он сказал: «Пилипчук — тренер слабый. Все, что вы делали при нем, никуда не годится...» Ну и в таком духе. Мне это не понравилось. Плюс новые руководители хотели урезать зарплату высокооплачиваемым игрокам.

— В том числе вам?

— Ну да. Кончилось тем, что расторгли контракт по обоюдному согласию. А Гуренко даже через несколько месяцев после назначения продолжал валить все на Пилипчука. Особенно напирал на то, что игроки плохо готовы функционально. Хотя за это время «физику» команде подтянет кто угодно.

— Однажды в матче против «Спартака» игроки «Блэкберна» Бэтти и Ле Со надавали друг другу оплеух. Годы спустя в «Зените» сцепились на поле Радимов и Риксен. У вас с Олехновичем в минском «Динамо» тоже едва до кулаков не дошло.

— Это вы загнули. История такая. Среди игроков, отвечавших в «Динамо» за «стандарты», были мы с Олехновичем. Когда в матче с «Торпедо» назначили штрафной, к мячу подошел я. Ударил в обвод «стенки», вратарь в прыжке отбил. Олехнович выкрикнул мне в спину пару ласковых, я ответил, в грудь его толкнул. Все.

— В раздевалке было продолжение?

— Нет-нет. Пожали с Олехновичем руки и больше к той теме не возвращались.

— Кстати! Парень вы горячий. Хоть раз дрались с одноклубником?

— Нет. После обидных поражений бывали стычки, ругань, даже потолкаться могли. Но без мордобоя.

— А с болельщиком минского «Динамо» что не поделили?

— Неприятно, когда уходишь с поля, а с десятого ряда чудак орет: «Дьяков, вали на фиг в свою Москву!» Это я еще смягчил. Если ты настоящий болельщик, будь с командой и в хорошие времена, и в плохие. Зачем своих же игроков оскорблять?!

— Он хоть трезвый был?

— Понятия не имею. Может, и накатил перед футбольчиком. Да, обидно, что в полуфинале Кубка сыграли 0:0 с «Витебском» и вылетели по итогам двух встреч. Но ребята бились до конца, я как защитник сделал все что мог. И тут тебя начинают крыть матом... Легко быть героем и голосить из толпы, чувствуя безнаказанность. А я подошел к трибуне, вступил с этим товарищем в диалог.

— Знали, что вас снимают?

— Нет, камера была за спиной. Да это и неважно. Разговор шел на повышенных тонах, но от своих слов не отказываюсь. Помню, произнес: «Сейчас приму душ, переоденусь, выйду к автобусу. И ты подходи. Пообщаемся один на один. Интересно, сможешь повторить мне в глаза то, что кричал с трибуны?»

— Ну и?

— Ждал его у автобуса. Не появился. А на следующий день по случаю какого-то праздника была встреча с болельщиками. Так они меня окружили, извинились за того парня. И добавили: «К тебе вопросов нет».

— В Беларуси насмотрелись на убогие поля?

— Там почти везде синтетика. «Динамо» играет на новом олимпийском стадионе. Но в начале сезона газон берегли, и все минские команды запихнули на одну маленькую арену, где проводили по три матча за тур. Раздевалки — в административном здании. Пока дойдешь, по лестницам поднимешься — ощущение, будто не в футбол пришел играть, а к юристу. Еще выезд в Бобруйск отложился в памяти.

— Чем?

— Март, четвертьфинал Кубка. Антураж незабываемый. Крохотный стадиончик, одна трибунка, на которой человек 150. Синтетическое поле, усыпанное крошкой... Казалось, в выходной перед банькой вышел с мужиками мяч погонять.

— Уютно вам было в Минске?

— По сравнению с Москвой — контраст гигантский. Вроде русские и белорусы — братья навек, говорим на одном языке, но разница в менталитете громадная. Совершенно другой народ.

— Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, который вырос в Минске, а сейчас обосновался в Москве, уверял меня, что белорусы ближе к Европе, чем россияне.

— Н-да? Не почувствовал. Белорусы — закрытые, обозленные. Или только мне такие попадались? Например, едешь на машине с российскими номерами, пытаешься перестроиться — не пропустят. Наоборот, сразу поднажмут.

— Белорусы хоть расплатились?

— Да, там не обманывают. Задержки случаются, но рано или поздно с тобой рассчитаются. Беларусь и кидалово — вещи несовместимые. Лукашенко такой порядок в стране навел, что все чисто и прозрачно. Никаких премиальных в конвертах, «левой» бухгалтерии.