|
В Щучинском районе непристегнутый ребенок получил тяжелые травмы при столкновении Peugeot и VW
Источник материала: Tut.by
Серьезные травмы получил 8-летний ребенок при столкновении легковушки и микроавтобуса в Щучинском районе.
Как
В результате ДТП 8-летний пассажир Volkswagen получил открытую черепно-мозговую травму. В бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в реанимацию.
В ГАИ отметили, что мальчик находился на заднем сиденье авто без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик находился на заднем сиденье авто без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)