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В Щучинском районе непристегнутый ребенок получил тяжелые травмы при столкновении Peugeot и VW

21.11.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезные травмы получил 8-летний ребенок при столкновении легковушки и микроавтобуса в Щучинском районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 20 ноября, около 20.00, на 29-м километре трассы Р51 Острино — Волковыск. Здесь водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Peugeot.

В результате ДТП 8-летний пассажир Volkswagen получил открытую черепно-мозговую травму. В бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в реанимацию.


В ГАИ отметили, что мальчик находился на заднем сиденье авто без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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Мальчик находился на заднем сиденье авто без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.
 
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