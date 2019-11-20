В Щучинском районе непристегнутый ребенок получил тяжелые травмы при столкновении Peugeot и VW

Источник материала: Tut.by

Серьезные травмы получил 8-летний ребенок при столкновении легковушки и микроавтобуса в Щучинском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 20 ноября, около 20.00, на 29-м километре трассы Р51 Острино — Волковыск. Здесь водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Peugeot.

В результате ДТП 8-летний пассажир Volkswagen получил открытую черепно-мозговую травму. В бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в реанимацию.





В ГАИ отметили, что мальчик находился на заднем сиденье авто без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.