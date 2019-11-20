Дачный сезон окончен

Источник материала: Кобринский вестник

Кражи из дачных домов являются одним из сложных по раскрываемости преступлением. Особенно часто такая ситуация наблюдается в зимний период, когда граждане длительное время не посещают свои дачи. Дома с находящимся в них имуществом становятся легкой добычей для преступников.

А о совершенном преступлении, как правило, сообщается спустя продолжительный период времени, иногда исчисляемый месяцами, в результате утрачивается возможность оперативного раскрытия преступлений.

Для проникновения в дачные помещения и гаражи злоумышленники используют различные способы, в том числе: взлом дверей, разбитие окон, подбор ключа, проворот сердцевины замка, а иногда хищения совершаются и путем свободного доступа. Предметами преступных посягательств являются как дорогостоящая бытовая техника, транспортные средства, так и продукты питания, одежда, обувь, предметы домашнего обихода.

Зачастую при проникновении в дачные дома и расположенные рядом с ними подсобные помещения, злоумышленники похищают строительный инвентарь, электрическую садовую технику и другое имущество, оставленное владельцами на длительный период времени. Люди часто беспечны, не всегда в достаточной степени беспокоятся о своем имуществе. И цена такой беспечности может быть велика. Однако кража не возникает ниоткуда. Преступник должен был знать, где ворует, чем может поживиться и окупится ли риск. В данном случае ответственность лица, совершившего кражу какого-либо имущества, приравнивается к краже имущества совершенного из жилища и ответственность преступника квалифицируется по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Основные советы по обеспечению безопасности своего имущества:

– если выходите из жилища, гаража, обязательно закрывайте двери, окна на все замки;

– оборудуйте свою дачу либо гараж, транспортное средство различными доступными техническими приспособлениями, например, металлическими дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением. С такими мерами защиты ваше имущество не будет интересно потенциальным преступникам;

– если застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления. Спокойно подождите приезда милиции;

– если в момент, когда вы возвращаетесь на дачу или в гараж, услышите что там кто-то чужой, то не пытайтесь его задержать. Нужно привлечь внимание окружающих, соседей, вызвать милицию и запомнить приметы злоумышленника;

– поддерживайте хорошие отношения с соседями и в случае вашего отсутствия, просите присматривать за дачей;

На основании вышеизложенного, уважаемые собственники дач и не жилых домов, Кобринский РОВД информирует и призывает Вас быть бдительными и бережно относится к своему имуществу. И помните, вор не спит, он выжидает удобное для себя время!