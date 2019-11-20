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Российский актер, похудевший на 100 кг, рассказал о проблемах со здоровьем

21.11.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал на шоу «Пусть говорят» на Первом канале, что испытывает проблемы со здоровьем после того, как похудел на сто килограммов. Об этом сообщает РИА «Новости».


«Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает», — заявил артист.

По словам актера, его преследуют приступы внезапного головокружения и тошноты.
Семчев также рассказал, что ему пришлось прибегнуть к подтяжке лица, чтобы избавиться от провисшей кожи.

Чтобы добиться такого результата, ему понадобился год. Кто-то из поклонников предположил, что мужчина сделал резекцию желудка. Но тот опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании и подсчете калорий.

Напомним, что зрители полюбили Семчева за роли в сериалах «Ликвидация» и «Участок».

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Его преследуют приступы внезапного головокружения и тошноты.
 
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