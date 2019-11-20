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Российский актер, похудевший на 100 кг, рассказал о проблемах со здоровьем
Источник материала: Tut.by
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал на шоу
«Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает», — заявил артист.
По словам актера, его преследуют приступы внезапного головокружения и тошноты.
Чтобы добиться такого результата,
Напомним, что зрители полюбили Семчева за роли в сериалах «Ликвидация» и «Участок».
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Его преследуют приступы внезапного головокружения и тошноты.
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