Чеки «Жилье» снова проиндексировали в Беларуси

В соответствии с решением Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580 в Минске проедена очередная индексация именных приватизационных чеков «Жилье». Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале .

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 14,771.

Документ касается граждан и членов их семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эти люди смогут использовать чеки «Жилье» в качестве взноса в ЖСК для финансирования индивидуального строительства, при покупке жилья, проведении реконструкции, погашении банковских кредитов или для других целей, связанных с жильем.

Ранее индексирование именных приватизационных чеков «Жилье» проводилось в ноябре 2018 года в соответствии с решением Мингорисполкома от 15 ноября 2018 года.

Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья. Индексирование касается только жилья, которое строится с господдержкой, стоимость сравнивают ценой строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.