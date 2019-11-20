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Чеки «Жилье» снова проиндексировали в Беларуси
Источник материала: БДГ
В соответствии с решением Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580 в Минске проедена очередная индексация именных приватизационных чеков «Жилье». Информация об этом опубликована на
Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 14,771.
Документ касается граждан и членов их семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эти люди смогут использовать чеки «Жилье» в качестве взноса в ЖСК для финансирования индивидуального строительства, при покупке жилья, проведении реконструкции, погашении банковских кредитов или для других целей, связанных с жильем.
Ранее индексирование именных приватизационных чеков «Жилье»
Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья. Индексирование касается только жилья, которое строится с господдержкой, стоимость сравнивают ценой строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.
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В соответствии с решением Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580 в Минске проедена очередная индексация именных приватизационных чеков «Жилье».
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