ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чеки «Жилье» снова проиндексировали в Беларуси

21.11.2019 14:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В соответствии с решением Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580 в Минске проедена очередная индексация именных приватизационных чеков «Жилье». Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 14,771.

Документ касается граждан и членов их семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эти люди смогут использовать чеки «Жилье» в качестве взноса в ЖСК для финансирования индивидуального строительства, при покупке жилья, проведении реконструкции, погашении банковских кредитов или для других целей, связанных с жильем.

Ранее индексирование именных приватизационных чеков «Жилье» проводилось в ноябре 2018 года в соответствии с решением Мингорисполкома от 15 ноября 2018 года.

Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья. Индексирование касается только жилья, которое строится с господдержкой, стоимость сравнивают ценой строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с решением Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580 в Минске проедена очередная индексация именных приватизационных чеков «Жилье».
 
Новости дня
Новости разные
 
Дачный сезон окончен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика