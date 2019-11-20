ОффТОП: Когда зажгут елку в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

Источник материала: Новости Дзержинска

Елку в поместье Деда Мороза в национальном парке «Беловежская пуща» зажгут 7 декабря.

Елка в Беловежской пуще станет одним из первых зажженных новогодних атрибутов в Беларуси. В этот день в поместье приедут Снегурочка и дочери Деда Мороза. Пройдут фестивали «Цяпло зімовай казкі» и «Огни Зимы», парад-алле и яркий флешмоб Дедов Морозов.

Почта белорусского Деда Мороза начинает пополняться уже с ноября. Пишут о своих желаниях даже дети из других стран. Одни просят у новогоднего волшебника гаджеты и игрушки, а другие — помочь решить жизненные вопросы.

Беловежский Дед Мороз лично читает каждое письмо, но отвечать оперативно не получается — уж очень много корреспонденции. Каждый отправитель получит обратную весточку, если на конверте укажет свой адрес.



