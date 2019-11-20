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СК Беларуси и American Express будут вместе бороться с киберпреступниками
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске представители крупных платежных систем и криптовалютных бирж вместе со следователями обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности, сообщает телеканал «МИР 24».
За этот год в Беларуси выявлено уже больше 1700 подобных
Для улучшения оперативной работы Следственный комитет Беларуси и финансовая компания American Express подписали протокол о сотрудничестве и быстром обмене информацией.
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В совещании участвовали представители крупных платежных систем, криптовалютных бирж и правоохранители.
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