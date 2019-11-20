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Надоевшие «педофилы» и свежие поступления. Белорусы увлеченно ретранслируют страшилки — и сами пугаются

21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Когда скучно жить и собственные проблемы измельчали до уровня неубранной лестничной площадки — надо спасать мир. Ловить «банду», искать зараженные СПИДом иглы, пристраивать мифических собак «отдела охраны»... Сегодня у нас некоторые обновления: старые добрые «педофилы» и относительно новый ребеночек, которого обижает злая тетя.

Надоевшие «педофилы» и свежие поступления. Белорусы увлеченно ретранслируют страшилки — и сами пугаются

«Банда педофилов» с котиком возвращается

Для начала в родительских чатах вновь замелькала «банда педофилов». Они циркулируют по русскоязычной сети не первый год и почти всегда успешно собирают публику. Милиция уже пыталась убедить людей в том, что это бред, но, похоже, поняла бесполезность попыток: мы слишком любим страшные сказки. Нарочито убогая ксерокопия всякий раз покоряет сердца мамочек и некоторых пап. Эти строки не могут врать (а власти скрывают).

Надоевшие «педофилы» и свежие поступления. Белорусы увлеченно ретранслируют страшилки — и сами пугаются

Злая тетя и голодный малыш

На днях в байнете появился относительно новый (для нас) случай. Люди активно распространяют видео: злая и, видимо, пьяная женщина орет на маленького мальчика, который просит у нее еды. Дама пихает ему в рот какие-то кусочки, сопровождая это руганью и оплеухами. Выкладывать видео мы не станем: во-первых, оно вертикальное, во-вторых, изобилует нецензурщиной.

Надоевшие «педофилы» и свежие поступления. Белорусы увлеченно ретранслируют страшилки — и сами пугаются

Это видео нам прислали разные люди, настаивая на том, что действие, скорее всего, происходит в Беларуси и необходимо как можно скорее найти злодейку (раз уж органам опеки «нет дела»). Даже присылали ссылки на аккаунты, которые, как предполагается, принадлежат даме «с вероятностью 99%».

На самом деле, до белорусских гастролей этот ролик отгулял по регионам России (и, видимо, не только). Там всякий раз соцсети тоже устраивали охоту на ведьм: принимались судорожно репостить, вычислять злодейку, искали (и даже будто бы находили) совпадения в соцсетях.

Российское МВД проинформировало: это видео с Камчатки, снято весной или летом, даму уже нашли, мальчика спасли. Дело происходит в городке Елизово. Трехлетний мальчик жил у своего дяди, подвергался издевательствам. В кадре его жена. На мужчину завели уголовные дела (за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию), в отношении женщины проводят доследственную проверку.

Прекращайте искать.

Как еще щекотали себе нервы белорусы?

Сбор крови

Иногда в «Одноклассниках» и чатах появляется сообщение о срочном сборе крови «редкой 3-й группы» для ребенка. Этого ребенка спасают уже много лет. Изначально этот развод имел мошеннический смысл: надо было позвонить по платному номеру. Со счета звонящего списывалась небольшая, но обидная сумма, ради взыскания которой никто не побежал бы в милицию.

Постепенно коммерческая заинтересованность сошла на нет, платные номера умерли — теперь люди просто получают удовольствие, пересылая друг другу это сообщение: ведь благородное дело делают!

Случить реальная необходимость кого-то спасти — уже никто не поверит.

Псы отдела охраны

«В связи с расформированием отдела охраны подлежат усыплению 20 воспитанных, ученых, умных овчарок. Отдадут даром! Звонить по телефонам: 274-20-85; 274-70-85 (Котов Алексей Николаевич и Майоров Сергей Евгеньевич). Помоги, пожалуйста, разослать дальше. Возможно, среди них есть чей-то будущий верный друг».

Это дословное воспроизведение сообщения, которому больше десятка лет. Оно уже стало мемом, Котов и Майоров — имена нарицательные, но до сих пор находятся те, кто верит. И звонит по несуществующим номерам, подбирая коды (возможно, когда-то они тоже были платными).

Чей ребенок?

С разным интервалом и из разных уголков Беларуси нам присылают трогательную фотографию: «Найдена девочка, сбросил папа одноклассника, у него знакомства в милиции, помогите найти родителей!»

Надоевшие «педофилы» и свежие поступления. Белорусы увлеченно ретранслируют страшилки — и сами пугаются

Благородное желание спасти ребенка не оставляет сил и времени на то, чтобы разобраться и не засорять эфир махровой дезой. Разумеется, это фото из Бурятии. Родителей девочки полиция нашла еще в апреле.

Не присылайте нам больше этот снимок, у нас уже есть.

Иглы со СПИДом и лезвия в креслах

Рассказ про лезвия в спинках кресел кинотеатра — это уже проверенная временем классика. Обычно для правдоподобности упоминается название кинотеатра — «Октябрь». Такие есть по всему Советскому Союзу, очень удобно. На впечатлительных людей этот бескорыстный фейк действует благотворно: они принимаются репостить.

Еще одна разновидность спама — сообщения о том, что кто-то оставляет в креслах иглы и записку: «Вы только что инфицировались СПИДом». В качестве пруфа приводится ссылка на некий «Центр по контролю за заболеваниями», который якобы и распространил это предупреждение. Разумеется, такого учреждения не существует.

«Девочка подавилась конфетой»

Эта история обычно применяется в сезон Колядок, когда дети массово ходят по домам и выпрашивают конфеты. Информация исходит якобы от воспитательницы детского сада (это, кстати, не всегда неправда): «в соседнем садике» ребенок ушел на тихий час и не проснулся, а потом из дыхательных путей достали леденец. Иногда следует продолжение: отец пришел вечером за дочкой, ему отдали мертвое тельце, и тогда он убил воспитательницу связкой ключей (на этом моменте делается акцент).

Этой страшилке тоже много лет, и она популярна в разных городах, каждый приписывает ее «соседнему садику».

В таких историях есть один главный недостаток: когда случается что-то действительно серьезное — в это уже сложнее поверить.

Тем не менее, в комментариях можно не стесняясь рассказать, какие страшилки знаете вы.

 
Теги: знакомства
 
 
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