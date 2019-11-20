Брестская область в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область в январе-сентябре в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.





За 9 месяцев товарооборот Брестской области и КНР составил $123,9 млн, или 101,2% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе экспорт составил $23,8 млн с ростом в 147% к уровню 2018-го. В Поднебесную регион поставляет как промышленные изделия, так и продукты питания - мясо-молочную продукцию, мороженое, рапсовое масло. "Буквально две недели назад мы отправили поезд с лесопродукцией - новое для нас направление. Также растет и объем услуг, оказываемых железной дорогой по перегрузке контейнеров на новом Шелковом пути, где Брест является узловой точкой. В целом в этом году экспорт в Китай вырос почти в 1,5 раза по отношению к прошлому году. Я думаю, это не предел - мы должны наращивать наши взаимоотношения и товарооборот", - сказал вице-губернатор.

Стороны намерены развивать взаимоотношения не только в экономической, но и в гуманитарной области. Так, сегодня в Брестском облисполкоме состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере культуры и туризма с провинцией Шаньси. Это третье подобное соглашение - ранее такие меморандумы были подписаны с провинциями Хубэй и Аньхой. Делегация из провинции Шаньси впервые посещает Брестскую область.

"Мы видим много точек соприкосновения, прежде всего, в промышленной, туристической сферах. На мой взгляд, именно через культурный туризм можно развивать сотрудничество. Первое - нам нужно углубить знания, понимание общих направлений. Для этого очень важно часто встречаться, общаться, обмениваться контактами. В сфере культурного обмена можно создавать новые проекты. Также большой потенциал для развития отношений в экономике и торговле. Ежегодно в провинции проходит международный экологический форум. В следующем году мы обязательно пригласим белорусскую сторону поучаствовать в нем", - сказал заместитель председателя Народного политического консультативного совета провинции Шаньси Чжан Жуйпэн.

Представителей китайской провинции будут рады видеть в качестве гостей и участников на предстоящем Международном фестивале классической музыки "Январские музыкальные вечера", а также форуме-выставке деловых контактов "Брест-2020", которая пройдет в апреле.