Поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Новогодний поезд из Минска в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря. Такая информация размещена на сайте Белорусской железной дороги, сообщает БЕЛТА.





Всего в текущем году планируется организовать восемь туристических поездов. Первый из них отправится 13 декабря. Праздничный поезд будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу также 20, 24 и 27 декабря и 2, 4, 6, 11 января.

Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский в 21.57 и прибывать в Брест в 07.50 следующего дня, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах.

Там гости будут проводить целый день. Путешественников ожидает насыщенная экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят домик Снегурочки, музей подарков "Скарбніца", волшебный колодец и ветряную мельницу, смогут загадать желание на поляне сказок и получить новогодний подарок от самого Деда Мороза.

В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Обратно в Минск из Бреста поезд будет отправляться в 17.28 и прибывать в столицу в 22.18.