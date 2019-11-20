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Поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря

21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новогодний поезд из Минска в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря. Такая информация размещена на сайте Белорусской железной дороги, сообщает БЕЛТА.

Поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря

Всего в текущем году планируется организовать восемь туристических поездов. Первый из них отправится 13 декабря. Праздничный поезд будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу также 20, 24 и 27 декабря и 2, 4, 6, 11 января.

Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский в 21.57 и прибывать в Брест в 07.50 следующего дня, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах.

Там гости будут проводить целый день. Путешественников ожидает насыщенная экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят домик Снегурочки, музей подарков "Скарбніца", волшебный колодец и ветряную мельницу, смогут загадать желание на поляне сказок и получить новогодний подарок от самого Деда Мороза.

В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Обратно в Минск из Бреста поезд будет отправляться в 17.28 и прибывать в столицу в 22.18.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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