Фотофакт: на Гоголя начали устанавливать деревянные домики

Источник материала: Виртуальный Брест

Первые деревянные домики уже появляются на улице Гоголя. Всего их будет порядка сорока. Тут покупатели смогут приобрести новогоднюю продукцию, а также детские игрушки, посуду, товары хенд-мейд с 1 по 31 декабря с 10.00 до 19.00.





Напомним, что со вторника работает ярмарка в районе Центрального рынка на улице Куйбышева. Как отмечают продавцы, спрос на праздничный товар пока небольшой, но есть. Наплыва покупателей здесь ждут к середине декабря.





А Zarya.by ждет вот такую сказку, как была в прошлом году ;-)





ещё несколько фото:











