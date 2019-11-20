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Фотофакт: на Гоголя начали устанавливать деревянные домики
21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первые деревянные домики уже появляются на улице Гоголя. Всего их будет порядка сорока. Тут покупатели смогут приобрести новогоднюю продукцию, а также детские игрушки, посуду, товары хенд-мейд с 1 по 31 декабря с 10.00 до 19.00.
Напомним, что со вторника работает ярмарка в районе Центрального рынка на улице Куйбышева. Как отмечают продавцы, спрос на праздничный товар пока небольшой, но есть. Наплыва покупателей здесь ждут к середине декабря.
А Zarya.by ждет вот такую сказку, как была в прошлом году ;-)
ещё несколько фото:
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Первые деревянные домики уже появляются на улице Гоголя. Всего их будет порядка сорока. Тут покупатели смогут приобрести новогоднюю продукцию, а также детские...
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