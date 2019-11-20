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«Еду на похороны». Украинец обманом пытался оправдать нарушение границы
21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром 20 ноября в пункте пропуска «Мокраны» пограничники задержали гражданина Украины с чужим паспортом. Мужчина объяснил свои незаконные действия боязнью опоздать на похороны матери.
Фото носит иллюстративный характер
Житель Закарпатской области заявил, что свой паспорт потерял в России. У мужчины, с его слов, не было другого способа для возвращения в Украину кроме как «одолжить» документ у знакомого.
Однако вскоре было установлено, что оправдание нарушителя оказалось ложью – родителей 43-летнего украинца нет в живых уже более двух лет.
Задержанный оформлен нарушителем госграницы и правил пребывания. До завершения разбирательства мужчина будет находиться в ИВС Брестской пограничной группы.
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Утром 20 ноября в пункте пропуска «Мокраны» пограничники задержали гражданина Украины с чужим паспортом. Мужчина объяснил свои незаконные действия боязнью...
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