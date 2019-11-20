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«Еду на похороны». Украинец обманом пытался оправдать нарушение границы

21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 20 ноября в пункте пропуска «Мокраны» пограничники задержали гражданина Украины с чужим паспортом. Мужчина объяснил свои незаконные действия боязнью опоздать на похороны матери.

«Еду на похороны». Украинец обманом пытался оправдать нарушение границы

Фото носит иллюстративный характер

Житель Закарпатской области заявил, что свой паспорт потерял в России. У мужчины, с его слов, не было другого способа для возвращения в Украину кроме как «одолжить» документ у знакомого.

Однако вскоре было установлено, что оправдание нарушителя оказалось ложью – родителей 43-летнего украинца нет в живых уже более двух лет.

Задержанный оформлен нарушителем госграницы и правил пребывания. До завершения разбирательства мужчина будет находиться в ИВС Брестской пограничной группы.

 
 
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  Утром 20 ноября в пункте пропуска «Мокраны» пограничники задержали гражданина Украины с чужим паспортом. Мужчина объяснил свои незаконные действия боязнью...
 
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