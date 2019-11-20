«Еду на похороны». Украинец обманом пытался оправдать нарушение границы

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 20 ноября в пункте пропуска «Мокраны» пограничники задержали гражданина Украины с чужим паспортом. Мужчина объяснил свои незаконные действия боязнью опоздать на похороны матери.





Фото носит иллюстративный характер

Житель Закарпатской области заявил, что свой паспорт потерял в России. У мужчины, с его слов, не было другого способа для возвращения в Украину кроме как «одолжить» документ у знакомого.

Однако вскоре было установлено, что оправдание нарушителя оказалось ложью – родителей 43-летнего украинца нет в живых уже более двух лет.

Задержанный оформлен нарушителем госграницы и правил пребывания. До завершения разбирательства мужчина будет находиться в ИВС Брестской пограничной группы.