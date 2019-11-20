Как сделать перепланировку по закону? Об особенностях технической инвентаризации...

Источник материала: Виртуальный Брест

Об особенностях технической инвентаризации и конкретных проблемах, которые волнуют наших граждан, мы беседуем с заместителем директора РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексеем Пашкевичем.





– В какой срок следует зарегистрировать построенный объект, будь то жилой дом, возведенный гражданином, или нежилое здание, построенное организацией?

– Данный срок установлен пунктом 1.5 Указа Президента Республики Беларусь №431 от 23 сентября 2011 года. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица со дня утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта строительства или подписания акта о консервации в двухмесячный срок обязаны обратиться в организацию по государственной регистрации за госрегистрацией в отношении возведенного капитального строения (здания, сооружения), нежилого изолированного помещения или незавершенного законсервированного капитального строения. Невыполнение данного требования влечет административную ответственность, а именно наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя – от десяти до двадцати и на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин.

– Если с новыми объектами все понятно, то основными проблемами, с которыми сталкиваются люди и которые затем приходится разрешать, являются проверка характеристик и последующая регистрация переустройства, перепланировок и реконструкции объектов недвижимости.

– Основные нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы получения разрешения на строительство, реконструкцию, переустройство, дальнейшую приемку объекта в эксплуатацию, – это постановления Совета Министров Республики Беларусь №384, №223 и №716.

На первый взгляд, сложившийся алгоритм довольно прост: получение разрешения – разработка проекта или получение согласования – выполнение строительно-монтажных работ – проверка характеристик объекта – приемка измененного объекта в эксплуатацию – государственная регистрация изменения объекта.

Однако, как показывает практика, достаточно большое количество случаев изменения объекта производится самовольно. Ответственность за самовольное строительство, переустройство жилых помещений также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях: максимальная ответственность юридических лиц за самовольное строительство наказывается штрафом до пятисот базовых величин. Как видите, сумма немалая.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на проблему самовольного возведения построек на придомовой территории. Люди полагают, что строительство на предоставленном человеку земельном участке каких-либо капитальных построек – это его личное дело.

Однако это не так, и любое строительство на земельном участке, предоставленном для обслуживания дома, требует получения соответствующего разрешения исполкома. Данные требования не распространяются на строительство на земельном участке, предоставленном для коллективного садоводства, где строительство должно вестись в соответствии с проектом застройки садового товарищества.

– Очень актуальным остается вопрос о перепланировках, проводимых в жилых помещениях. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

– В соответствии с постановлением Совмина №384, к работам по переустройству и (или) перепланировке, для которых требуется согласование (разрешение) местного исполкома и разработка проектной документации, относятся замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления; устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции; изменения в несущих конструкциях. А для остальных видов работ (изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок; изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок; устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках) требуется только согласование (разрешение) местного исполкома.

Хочу обратить внимание, что работы по переустройству должны выполняться после получения согласования (разрешения) исполкома.

Постановлением №384 также установлен запрет на переустройство и (или) перепланировку, проводящихся с нарушением строительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о культуре, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; приводящих к снижению несущей способности грунтов оснований фундаментов, конструкций фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий, опор, кровель, а также нарушению гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций; влекущих за собой нарушение режима работы систем дымо- и газоудаления, а также нарушение и ухудшение параметров работы инженерно-технического оборудования дома или отдельных помещений.

Нельзя заниматься переустройством вентиляционных шахт и каналов, балконов и лоджий в отапливаемые помещения, а также связанных с изменением архитектурного и цветового решения фасада жилого дома, установкой перегородок, попадающих в оконные проемы, и установкой дополнительного оборудования центрального отопления, горячего водоснабжения и электротехнического оборудования, если это повлечет превышение проектных расчетных инженерных нагрузок на одно помещение. Как видите, с момента вступления в силу постановления №384, то есть с 2013 года, запрещена одна из самых распространенных перепланировок, связанная с объединением балконов и лоджий с отапливаемыми помещениями (кухнями, комнатами).





– Наших граждан нередко волнуют вопросы проверки характеристик объекта недвижимости перед совершением сделки…

– Действительно, наличие незарегистрированной перепланировки, переустройства или реконструкции, которые совершены без получения разрешения в установленном порядке, является однозначным основанием для отказа в совершении регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Если говорить простыми словами, то договор дарения или купли-продажи составить можно, но зарегистрировать свое право на основании такого договора не получится.

К нам часто обращаются граждане, которые купили дом или квартиру, зарегистрировали свое право, но уже потом выяснилось, что объект продан с перепланировкой или реконструкцией, которые не узаконены и сведений о них в инвентарном деле не имеется. Претензии высказываются в том числе и к нам как регистрирующему органу, почему мы не проверили объект перед сделкой. Обращаем внимание, что обязательная проверка характеристик объекта перед сделкой или по истечении какого-либо срока отменена с 2005 года. Поэтому ответственность здесь лежит полностью на сторонах сделки, а последствия ее совершения могут быть разными, вплоть до отмены.

При этом в случае выявления самовольной перепланировки (например, объединение лоджии и кухни) ответственность будет нести уже покупатель, и он вряд ли узаконит подобные изменения.

В связи с этим хотелось бы обратиться к продавцам и потенциальным покупателям недвижимости. Узаконить выполненную перепланировку – это не право, а обязанность продавца. В свою очередь, покупатель имеет полное право требовать от продавца провести проверку характеристик объекта перед сделкой с целью установления наличия или отсутствия изменений. Поверьте, что последующий «поиск крайнего» будет стоить гораздо дороже.