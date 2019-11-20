Молодые офицеры-пограничники приняты в офицерское собрание Брестской пограничной группы

Источник материала: Виртуальный Брест

Символично, что принятие в офицерское собрание 28 молодых офицеров-пограничников прошло 20 ноября – накануне храмового праздника архистратига Михаила. Именно он является небесным покровителем пограничников.









В храме Преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, который находится на территории Брестской пограничной группы, прошло торжественное богослужение, которое возглавил протоиерей Виталий Хоновец.





«Сотрудничество между пограничной группой и нашим храмом началось уже давно. Воины имеют возможность молиться создателю в этом храме. Я всегда говорю им напутственное слово, чтобы они не забывали, кто они. Они пограничники, они всегда на страже, несут боевое дежурство», - рассказал настоятель храма иерей Евгений Казук.





После торжественного богослужения начальник Брестской пограничной группы полковник Игорь Гутник напомнил вновь прибывшим офицерам, выпускникам 2019 года, о чести начинать службу в старейшем пограничном соединении страны. Кроме того, подчеркнул, что именно Брестская пограничная группа была признана лучшей в системе органов пограничной службы Республики Беларусь по итогам минувшего года, а это - особая ответственность для каждого военнослужащего.









Затем каждому из молодых офицеров был вручен Кодекс чести офицера-пограничника.



