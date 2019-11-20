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Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами

21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Низкоэтажную застройку в Беларуси будут оборудовать лифтами, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами

Сейчас это требование не является обязательным, потому в зданиях до пяти этажей (высотой не более 14 м) не предусмотрены лифтовые шахты. После утверждения строительной нормы "Жилые здания" ситуация изменится. При строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда. Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.

"Министерство дало поручение, чтобы и вертикальные, и горизонтальные коммуникации были обеспечены безбарьерной средой. Чтобы каждый человек, утратив способности к передвижению, мог комфортно чувствовать себя в своей квартире, подъезде. В частности, поставлена задача, чтобы в многоквартирных блокированных жилых домах, которые строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий или иных категорий граждан, были лифты", - отметила Ольга Верамей.

Директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай добавил, что к изменениям должны быть готовы и инфраструктура, и граждане. Устройство подъемного механизма и его эксплуатация требуют дополнительных затрат и решений. "Перед тем, как вносить эту норму, проводили ряд совещаний, собирали представителей Госпромнадзора, Минжилкомхоха, специализированных обслуживающих организаций. Вопрос будет решаться комплексно", - сказал он. В пример Игорь Лишай привел небольшие населенные пункты, где необходимо обеспечить обслуживание лифтового хозяйства. "Службы вроде бы готовы, но посмотрим, что из этого получится в реальности", - уточнил он.

В Беларуси указом от 5 июня 2019 года №217 введены новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила. Строительные нормы Беларуси (СНБ) - это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. Строительные правила Беларуси (СПБ) - способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.

 
 
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  Низкоэтажную застройку в Беларуси будут оборудовать лифтами, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной,...
 
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