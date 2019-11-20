Очевидцы: поляки начали массово аннулировать «ваты». Польская таможня: в электронной базе мы видим реэкспорт

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы, путешествующие регулярно по делам в Польшу, жалуются на ситуацию, которую иначе как «молот и наковальня» уже не назовешь. Идя на разные ухищрения с родной таможней, получили удар откуда не ждали: поляки стали чаще аннулировать документы на возврат НДС. В пояснительной бумаге пишут: «В связи с наличием товара для продажи».





Сообщения появились на форуме Onliner и в Telegram-каналах. Один из них — ГраницаBY (Брест) — два последних дня только и пишет, что об «отбивке ват» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены):

«Короче с ватами геморрой. Смотрят если за последний месяц вез идентичный товар и не один раз-аннулируют ватты.так и назад с этим товаром не выпускают. я в этом месяце первый раз с ватами-то оформила. ничего не сказала».

«Аргументируют тем, что большое кол-во - это не для личного пользования. Новая смена так же онулируют ваты. Если в течении года повторяются однотипные позиции товара, то без вариантов- онуляция. А дальше сказали обращайся к начальнику в тересполе, потом в бялой, а потом, при желании в суд!!!!! Онулировали ват с электроникой не смотря на то, что в нем были и позиции которые вообще никогда не возил... Типа в общем много электроники покупаешь!!!)) Всем удачи, но по ходу не поможет сегодня!!!!»





«Отказ в подтверждении вывоза в связи с наличием товаров для продажи». Примерно так. Далее ссылка на закон . В нем нет конкретных ограничений и условий частоты вывоза. Акцент на «личном пользовании»

«Вообщем было так: заехала я на ваты, отбили, сказали контроль, пришёл свитерек, посмотрел, отнёс обратно. Там уже таможня аннулирует ват. Не важно сколько раз ты провозил эту вещь, если часто ездишь на ваты, то аннуляция, даже если первый раз везёшь этот товар. Пишу как было у меня, и как мне ответили. Лучше бы сразу через зелёный, чем столько времени потерять. Спорить и ругаться бесполезно. Что-то не устраивает, отправляйте на суд, это как ответили др», — сообщает очевидец.

Onliner позвонил в пограничный пункт «Тересполь» («Варшавский мост» — с белорусской стороны). Сотрудник таможенной службы ответил на вопросы так:

— «Ваты» может оформить только турист, который купил товар в ЕС и везет его домой для индивидуального пользования. Как это понимать? Если пан будет везти 20 компьютеров, то понятно, что это для перепродажи.

— А два компьютера?

— В зависимости от частоты. Если каждый день (а у нас все записывается в базе) — явно на перепродажу. Если два раза в год, например, то ничего страшного.

Очевидцы говорят, что решение об ужесточении, вероятно, негласное, и связывают его с концом года, когда подводятся итоги и собираются нужные цифры.