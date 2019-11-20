В России приняли закон о запрете продаж смартфонов без российского ПО

Источник материала: Tut.by

Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента, пишет издание TJournal.



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В этом документе не прописан порядок установки ПО и его список. Это должно утвердить правительство. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. Это якобы позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

В пояснительной записке к закону говорится, что он «предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей»

Законопроект поступил в Госдуму в июле. В первом чтении его приняли 5 ноября, во втором — 19 ноября. Его необходимость объясняли тем, что отечественное ПО — более привлекательное для российских потребителей и повышает качество товара.

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