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В России приняли закон о запрете продаж смартфонов без российского ПО

21.11.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента, пишет издание TJournal.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

В этом документе не прописан порядок установки ПО и его список. Это должно утвердить правительство. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. Это якобы позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

В пояснительной записке к закону говорится, что он «предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей»

Законопроект поступил в Госдуму в июле. В первом чтении его приняли 5 ноября, во втором — 19 ноября. Его необходимость объясняли тем, что отечественное ПО — более привлекательное для российских потребителей и повышает качество товара.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Перечень товаров, ПО и порядок его установки теперь должно определить правительство.
 
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