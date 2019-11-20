|
В России приняли закон о запрете продаж смартфонов без российского ПО
Источник материала: Tut.by
Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского программного обеспечения. Об этом
В этом документе не прописан порядок установки ПО и его список. Это должно утвердить правительство. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. Это якобы позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
В пояснительной записке к закону говорится, что он «предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей»
Законопроект поступил в Госдуму в июле. В первом чтении его приняли 5 ноября, во втором — 19 ноября. Его необходимость объясняли тем, что отечественное ПО — более привлекательное для российских потребителей и повышает качество товара.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень товаров, ПО и порядок его установки теперь должно определить правительство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)