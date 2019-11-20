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Президент собрал совещание по развитию правительственной связи

21.11.2019 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент собрал совещание по развитию правительственной связи

president.gov.by

Александр Лукашенко 21 ноября собрал совещание о развитии системы правительственной связи, передает пресс-служба главы государства.

«Я хотел бы в развитие нашего разговора, когда мы посещали соответствующие объекты защищенной связи, поговорить сегодня о дальнейших наших шагах, в том числе о недостатках. Я тогда вам сказал, что мы серьезным образом возьмем на контроль работу КГБ, других структур, которые занимаются разработкой защищенной связи, в том числе правительственной», - отметил на совещании глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что в этом направлении уже немало сделано: «У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств».

«Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить», - отметил белорусский лидер.

Президент рассказал, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц.

По его словам, развитие этого направления не просто получение результата в виде конкретного продукта - хорошей связи. «Это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит, у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться», - считает президент.

 
 
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Александр Лукашенко 21 ноября собрал совещание о развитии системы правительственной связи, передает пресс-служба главы государства.
 
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