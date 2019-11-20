Эксперты рассказали о главных загадках природы

Источник материала: Газета Авангард

Мир природы и космоса до сих пор хранит огромное количество тайн, которые только предстоит разгадать ученым.

Эксперты решили поделиться самыми интригующими загадками:





1. Почему урчат кошки? Наверное, найдется мало людей, которые способны равнодушно относиться к этому успокаивающему звуку, исходящему от любимого питомца.

Долгое время было неизвестно, зачем кошки издают этот звук. Оказалось, что при урчании происходит особая вибрация, которая позволяет костям быть крепче.





2. Странный лес в Калининградской области. В местечке Куршская коса есть необычный лес, деревья которого находятся в изогнутом положении, что для них не свойственно.

Массив получил соответствующее название – «танцующий лес», поскольку деревья будто бы замерли во время выполнения очередного движения.

С точки зрения науки, это явление пока не получило точного объяснения. Самые популярные гипотезы ссылаются на влияние ветра, особый слой почвы и даже на воздействие гусениц.





3. Сигара дьявола. Другое название – звездный гриб. Загадочность состоит в том, что он способен произрастать только в двух местах на планете – Северной Америке и Японии.

Причем, в обоих случаях наблюдалась интересная закономерность: грибница находилась на одинаковой высоте.

Ученые пытались вырастить сигару дьявола и на других участках планеты, однако эти попытки были безуспешны.

Эксперты полагают, что звездный гриб на планете уже давно, просто в одно время грибница смогла разделиться на 2 части.





4. Почему человек зевает? Существует большое количество гипотез по поводу данного вопроса, однако ни одна из них не является признанной научным сообществом.

Самое популярное предположение гласит о том, что зевота является результатом того, что мозгу срочно понадобился кислород и он таким способом «охлаждается».

А вот почему зевота является заразной (не только у людей, но и у обезьян) – является еще большей загадкой. Психологи считают, что это одна из форм эмпатии. Например, социопат, который не умеет понимать чувства окружающих людей, не поддастся соблазну зевнуть в ответ.

Источник: belnovosti.by

Фото: Pixabay