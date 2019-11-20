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Эксперты рассказали о главных загадках природы

21.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мир природы и космоса до сих пор хранит огромное количество тайн, которые только предстоит разгадать ученым.

Эксперты решили поделиться самыми интригующими загадками:

Эксперты рассказали о главных загадках природы

1. Почему урчат кошки? Наверное, найдется мало людей, которые способны равнодушно относиться к этому успокаивающему звуку, исходящему от любимого питомца.

Долгое время было неизвестно, зачем кошки издают этот звук. Оказалось, что при урчании происходит особая вибрация, которая позволяет костям быть крепче.

Эксперты рассказали о главных загадках природы

2. Странный лес в Калининградской области. В местечке Куршская коса есть необычный лес, деревья которого находятся в изогнутом положении, что для них не свойственно.

Массив получил соответствующее название – «танцующий лес», поскольку деревья будто бы замерли во время выполнения очередного движения.

С точки зрения науки, это явление пока не получило точного объяснения. Самые популярные гипотезы ссылаются на влияние ветра, особый слой почвы и даже на воздействие гусениц.

Эксперты рассказали о главных загадках природы

3. Сигара дьявола. Другое название – звездный гриб. Загадочность состоит в том, что он способен произрастать только в двух местах на планете – Северной Америке и Японии.

Причем, в обоих случаях наблюдалась интересная закономерность: грибница находилась на одинаковой высоте.

Ученые пытались вырастить сигару дьявола и на других участках планеты, однако эти попытки были безуспешны.

Эксперты полагают, что звездный гриб на планете уже давно, просто в одно время грибница смогла разделиться на 2 части.

Эксперты рассказали о главных загадках природы

4. Почему человек зевает? Существует большое количество гипотез по поводу данного вопроса, однако ни одна из них не является признанной научным сообществом.

Самое популярное предположение гласит о том, что зевота является результатом того, что мозгу срочно понадобился кислород и он таким способом «охлаждается».

А вот почему зевота является заразной (не только у людей, но и у обезьян) – является еще большей загадкой. Психологи считают, что это одна из форм эмпатии. Например, социопат, который не умеет понимать чувства окружающих людей, не поддастся соблазну зевнуть в ответ.

Источник: belnovosti.by

Фото: Pixabay

 
 
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Мир природы и космоса до сих пор хранит огромное количество тайн, которые только предстоит разгадать ученым. Эксперты решили поделиться самыми...
 
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