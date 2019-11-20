С 1 сентября размер страховой выплаты по европротоколу составит до 800 евро

Извещение о ДТП (европротокол) – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни последнего времени. Он позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии получить страховую выплату. Однако европротокол имеет ряд условий и особенностей, которые нужно обязательно учитывать при оформлении.

Приставка «евро» говорит о том, что эта практика была применена по примеру других европейских стран, где широко практикуется такой способ оформления ДТП. При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.

В каком случае можно оформить европротокол?

По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того, чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

в ДТП участвовали только 2 автомобиля, в том числе в случае остановки/стоянки одного из них;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;

водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Как видно из вышеприведенного списка, условия оформления европротокола вполне просты, но важнейшим обстоятельством является то, что должны соблюдаться все эти условия без исключения. То есть, если при ДТП были повреждены 3 и более автомобилей или один из двух участников ДТП повредил, к примеру, светофор, дорожный знак или чей-то торговый киоск, европротоколом воспользоваться не получится – придется вызывать ГАИ. То же самое ждет водителей, не согласных в оценке причин и обстоятельств ДТП – если никто не хочет признавать свою вину, или имеются разногласия в масштабе нанесенных повреждений, принимать решение будут сотрудники ГАИ и страховая компания. Если второй участник ДТП, в которое вы попали, агрессивен, пьян или находится под действием наркотических веществ, ни о каком европротоколе тоже не может быть и речи – вызывайте ГАИ.

Общий порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу таков: сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП;

совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу;

совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения;

по возможности стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения;

кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;

один экземпляр заполненного Извещения остается у потерпевшего для последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, второй — у лица, ответственного за причинение вреда.

Обратите внимание: извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z. При оформлении европротокола ни помарок, ни зачеркиваний не допускается. Поэтому важно, чтобы у вас всегда были с собой несколько экземпляров европротокола. В случае любых неточностей страховая компания не примет документ и, само собой, выплаты не последует.

Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.

В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования. Копия извещения о ДТП — для виновника ДТП, оригинал извещения — для потерпевшего.

Виновнику аварии нужно хранить европротокол и фотографии с места ДТП три года. Потерпевшая сторона, видя, что сумма ремонта превышает лимит выплаты по европротоколу, может выбросить свой экземпляр документа и обратиться в ГАИ с заявлением об аварии, виновник которой скрылся. Если же у создавшего ДТП водителя есть заполненный европротокол, претензий от ГАИ к автомобилисту не будет. Срок ответственности по линии Госавтоинспекции – два месяца. Установленный срок исковой давности – три года, поэтому документ лучше держать его у себя все это время. При подаче на вас регрессного иска европротокол может быть хорошим аргументом: второй водитель согласился с повреждениями, и кто знает, вдруг «доломал» какой-то элемент ради большей выплаты.

С 19 августа работает круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ по короткому номеру 140 со стационарных телефонов и любых мобильных операторов. Граждане могут прояснить вопросы оформления ДТП без участия сотрудников ГАИ: специалисты пошагово разъясняют порядок действия при оформлении так называемого европротокола, помогают заполнить бланк извещения о ДТП, оперативно проверяют наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности и т.д. Услуги колл-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка согласно действующему тарифному плану мобильного оператора.

ОГАИ Смолевичского РОВД.