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В Беларуси дома до пяти этажей будут обязательно оборудоваться лифтами

21.11.2019 14:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси дома до пяти этажей будут обязательно оборудоваться лифтами
Фото из открытых источников

В Беларуси выступили с инициативой оборудовать низкоэтажные дома лифтами. Сейчас это требование не является обязательным, потому в зданиях до пяти этажей (высотой не более 14 м) не предусмотрены лифтовые шахты.

В Беларуси дома до пяти этажей будут обязательно оборудоваться лифтами В 2019 году в Минске планируется заменить более 2,3 тыс. лифтов

Как пояснила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга ВЕРАМЕЙ, после утверждения строительной нормы «Жилые здания» ситуация изменится. При строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда, передает БЕЛТА.

Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.
 
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