В Беларуси дома до пяти этажей будут обязательно оборудоваться лифтами

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси выступили с инициативой оборудовать низкоэтажные дома лифтами. Сейчас это требование не является обязательным, потому в зданиях до пяти этажей (высотой не более 14 м) не предусмотрены лифтовые шахты.

Как пояснила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга ВЕРАМЕЙ, после утверждения строительной нормы «Жилые здания» ситуация изменится. При строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда, передает БЕЛТА .

Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.