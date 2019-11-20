Аудиосистема «порвала» авто: эффектное видео

Источник материала: Tut.by

Некоторые владельцы автомобилей не прочь поставить в свою машину аудиосистему помощнее. Обычно это вполне безобидно — разве что от такого тюнинга страдают люди, которым приходится против своей воли слушать громкую музыку. Но если аудиосистема оказывается слишком мощной, может не поздоровиться и владельцу авто. Посмотрите видео и узнайте, что может произойти.