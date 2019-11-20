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Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»

21.11.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В одном из своих интервью Вы сказали, что для того, чтобы зарабатывать на спектаклях, нужно закрывать театры, открывать стриптиз-клуб или клуб.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Да.

Вадим Щеглов:
Вот не слишком ли резко. Не перебор?

Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»

Николай Пинигин:
Нет, не перебор. Упасть человеку гораздо легче, чем подняться. Это не я сказал, это замечательная книга сказала: «Широки врата в ад, но очень узкий путь духовный». Очень узкий путь – по нему трудно пройти. Упасть легче. Это метафора, конечно, про стриптиз-клуб, но здесь надо говорить о задачах национального театра.

Какая задача у национального театра? Я считаю, что во многом – просвещать. Не развлекать с утра до вечера, а просвещать. Их и так развлекают везде с утра до вечера, что ни включи. Просвещать – и это задача за самим театром.

Я не говорю, что есть бродвейские мюзиклы, которых я много перевидел в Нью-Йорке, но это просто стена к стене – бродвейские театры. И там идут какие-то конфетки за 3 копейки. Но это бизнес.

Люди в материале: Николай Пинигин
 
 
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В одном из своих интервью Вы сказали, что для того, чтобы зарабатывать на спектаклях,...
 
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