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Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»
Источник материала: СТВ
Режиссёр высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Я не говорю, что есть бродвейские мюзиклы, которых я много перевидел в Нью-Йорке, но это просто стена к стене – бродвейские театры. И там идут какие-то конфетки за 3 копейки. Но это бизнес.
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В одном из своих интервью Вы сказали, что для того, чтобы зарабатывать на спектаклях,...
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