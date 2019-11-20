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«Суперкомпьютерные технологии». Белорусские учёные представили разработки в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду весной 2020 года.
Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры производства завода «Оптрон» Национальной Академии наук.
Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела приборостроительного завода «Оптрон»:
Это лишь одна из нескольких десятков разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Последние достижения показали белорусам сегодня, 21 ноября, на выставке в Объединенном институте проблем информатики.
Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики:
Представлены суперкомпьютерные технологии в виде офисного суперкомпьютера в решении задач сейсморазведки. Представлен целый ряд экспертных систем в области медицины.
Здесь же сегодня проходит и международная конференция. В Минск приехали специалисты из Беларуси, России, Украины, Азербайджана. Всего – представители более 50 организаций. Один из главных вопросов, вынесенных на обсуждение – в каком направлении будут развиваться информационные технологии.
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«Суперкомпьютерные технологии». Белорусские учёные представили разработки в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий
Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект реализуют в...
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