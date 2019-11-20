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Впереди даже Швейцарии. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты

21.11.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных государств планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы международного исследования «Глобальный индекс терроризма-2019» присвоили нашей стране самый низкий уровень опасности в мире. По этому показателю мы обошли даже Швейцарию.

Впереди даже Швейцарии. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты

При составлении списка эксперты учитывали четыре основных показателя: количество терактов, погибших и пострадавших в них, а также размер материального ущерба.

В список стран с высокими рисками экстремизма вошли Афганистан (он лидирует), за ним – Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан. Украина занимает 24 место, Россия – 37, Польша – на 106 позиции.

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Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных государств планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы международного...
 
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