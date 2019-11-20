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Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

21.11.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 ноября Александр Лукашенко провел совещание по развитию правительственной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот разговор стал продолжением темы, которую обозначили еще в августе. Тогда Президент посетил один из объектов правительственной связи КГБ. Ему показали современные средства и доложили о ходе модернизации.

Беларуси удалось создать собственную систему закрытой связи и шифрования. Сейчас тестируются новые образцы. Сфера деятельности перспективная. Качественная, надежная и, главное, отечественная правительственная связь гарантирует сохранность секретных данных и позволяет уйти от импорта. Более того, наши разработки востребованы за рубежом.

Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен сказать, что немало сделано в этом плане. У Президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств. Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы мобильной связи.

Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить. Недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ по закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц. Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили. Ну и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной связи, закрытой связи, секретной связи, правительственной связи. Потому что это дает нам не просто какой-то результат в виде конкретного продукта - хорошей связи. Но это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться.

Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

У нас есть хорошие специалисты, наработки хорошие и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали здесь, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси – надежную связь. Мы для некоторых глав государств создали такую же связь, как у меня, правительственную связь. Поэтому это пользуется спросом, и это немалые деньги. Поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы, в том числе правительственной связи.

На совещании обсудили дальнейшие шаги по развитию правительственной связи. Речь как о мобильном, так и о ее стационарном варианте.

Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

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Новости Беларуси. 21 ноября Александр Лукашенко провел совещание по развитию правительственной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот разговор...
 
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