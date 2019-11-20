ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно мужчина совращал несовершеннолетних через соцсети

21.11.2019 13:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно местный житель совращал несовершеннолетних через социальные сети.   

По информации МВД, в поле зрения сотрудников управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми попал 35-летний мужчина. Он подозревается в совращении несовершеннолетних через соцсети.    

Мужчина добровольно выдал правоохранителям свой смартфон, в котором обнаружены фото и видеоматериалы с изображением обнаженных мальчиков, подростков и мужчин, а также сцены сексуального насилия над детьми. Эти материалы подозреваемый распространял через мессенджеры среди знакомых.  

Будет дана правовая оценка.  

Ранее житель областного центра уже был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

Мужчина освободился в 2019 году и начал переписываться в сети с несовершеннолетними. 

Геннадий Казакевич, начальник ГУНиПТЛ МВД:
Приведенный факт в очередной раз подтверждает обоснованность предложений МВД по криминализации груминга. Только за этот год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причем первоначальные действия педофилов имели место именно в сети интернет. Уязвимость детей в сети, незнание элементарных правил безопасности понудили изменить само отношение к формам и методам предупреждения и профилактики. Разработанный по инициативе МВД информационный ресурс kids.Pomogut.by позволит не просто информировать детей, родителей и педагогов о потенциальных опасностях в сети, но и оказать помощь конкретным пострадавшим в сложной жизненной ситуации. В перспективе данный ресурс может стать частью образовательного процесса.  

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно местный житель совращал несовершеннолетних через социальные сети.    По информации МВД, в поле зрения сотрудников управления по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цилинская об ожиданиях от Олимпиады в Токио: «Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика