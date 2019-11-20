|
В Гродно мужчина совращал несовершеннолетних через соцсети
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно местный житель совращал несовершеннолетних через социальные сети.
По
Мужчина добровольно выдал правоохранителям свой смартфон, в котором обнаружены фото и видеоматериалы с изображением обнаженных мальчиков, подростков и мужчин, а также сцены сексуального насилия над детьми. Эти материалы подозреваемый распространял через мессенджеры среди знакомых.
Будет дана правовая оценка.
Ранее житель областного центра уже был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Мужчина освободился в 2019 году и начал переписываться в сети с несовершеннолетними.
Геннадий Казакевич, начальник ГУНиПТЛ МВД:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно местный житель совращал несовершеннолетних через социальные сети. По информации МВД, в поле зрения сотрудников управления по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)