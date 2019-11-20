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Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня

21.11.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня

Конкретные проекты стороны обсуждали за закрытыми дверями. Известно, что они касались самых разных направлений. Кроме того, продолжится сотрудничество в строительной сфере. Компания Emaar Properties в ближайшее время займется модернизацией одного из отелей в Минске.

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Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Они готовы очень оперативно взять какое-то старое здание гостиницы и быстренько его, в течение шести месяцев модернизировать и построить там гостиницу современного уровня. Этот тот проект, который буквально в течение полугода будет реализован.

Отметим, что компания Emaar Properties работает на рынке более чем 35 стран мира. Один из наиболее крупных и узнаваемых проектов в строительстве – самое высокое в мире здание «Бурдж Халифа» в Дубае.

Люди в материале: Александр Турчин, Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, сообщили в...
 
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