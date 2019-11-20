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Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкретные проекты стороны обсуждали за закрытыми дверями. Известно, что они касались самых разных направлений. Кроме того, продолжится сотрудничество в строительной сфере. Компания Emaar Properties в ближайшее время займется модернизацией одного из отелей в Минске.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Отметим, что компания Emaar Properties работает на рынке более чем 35 стран мира. Один из наиболее крупных и узнаваемых проектов в строительстве – самое высокое в мире здание «Бурдж Халифа» в Дубае.
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Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, сообщили в...
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