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В Минске появится финансовый центр СНГ

21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске создадут финансовый центр СНГ. Об этом сегодня говорили на международном форуме Содружества, сообщает телеканал «МИР 24».

 «Беларусь не имеет ни нефти, ни газа, но 1,5 млрд евро только на финтехе и IT-продуктах – это очень большое достижение, причем динамика ПВТ очень большая. Мы хотели, чтобы этот центр и в Беларуси был, и чтобы эти центры друг с другом взаимодействовали. Конечно, все определяется оборотом капитала. И нам очень нужен этот международный финансовый центр. Но, повторюсь, цифровой. Такой центр – центр будущего дня», – председатель координационного совета финансово-банковского Совета СНГ Анатолий Казаков.

Подобные центры сейчас есть в России и Казахстане, но специалисты считают, что Минск наиболее подходит. Ведь Беларусь поддерживает статус страны с высоким уровнем развития информационных технологий. В начале года здесь открыли первую на просторах СНГ легальную биржу криптовалют.



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Подобные центры сейчас есть в России и Казахстане, специалисты считают, что Минск также подходит для этой роли.
 
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