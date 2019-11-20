|
В Минске появится финансовый центр СНГ
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске создадут финансовый центр СНГ. Об этом сегодня говорили на международном форуме Содружества, сообщает телеканал «МИР 24».
Подобные центры сейчас есть в России и Казахстане, но специалисты считают, что Минск наиболее подходит. Ведь Беларусь поддерживает статус страны с высоким уровнем развития информационных технологий. В начале года здесь открыли первую на просторах СНГ легальную биржу криптовалют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные центры сейчас есть в России и Казахстане, специалисты считают, что Минск также подходит для этой роли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)