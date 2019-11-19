В районе прошла профилактическая акция «Жители страны Дорожная»

Источник материала: Клiч Радзiмы

20 ноября в рамках профилактической акции «Жители страны Дорожная» сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД совместно с представителями ЮИД средней школы № 2 провели беседы с автолюбителями и пешеходами.

Основная цель мероприятий – снижение наступления тяжких последствий в ДТП с участием транспортных средств и пешеходов, а также обучение участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге.

Если водителя в случае ДТП могут спасти системы безопасности автомобиля, то у пешеходов никакой защиты нет. Поэтому при выходе на проезжую часть стоит постоянно помнить об опасности, которой подвергает себя пеший участник движения.

За нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии алкогольного опьянения, штраф возрастает до 5 БВ.

Осенью проблема гибели и травмирования людей в темное время суток становится актуальнее. Когда идут дожди и туманы, ситуация усугубляется, водители не видят находящегося на проезжей части человека.

В большинстве случаев дорожные происшествия заканчиваются для их участников трагически. 80% ДТП в осенний период происходят в темное время или в условиях ограниченной видимости.

Инспектор ДПС ОГАИ Шарковщинского РОВД Михаил Слабович и юные активисты вручили автовладельцам листовки и брошюры, а также напомнили им о соблюдении Правил дорожного движения. Госавтоинспектор также призвал всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах в темное время суток, а пешеходам и велосипедистам обозначить себя световозвращающим элементом, который, возможно, сможет спасти жизнь!

Елена АНАНИЧ.