ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе прошла профилактическая акция «Жители страны Дорожная»

21.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

В районе прошла профилактическая акция «Жители страны Дорожная»

20 ноября в рамках профилактической акции «Жители страны Дорожная» сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД совместно с представителями ЮИД средней школы № 2 провели беседы с автолюбителями и пешеходами.

Основная цель мероприятий – снижение наступления тяжких последствий в ДТП с участием транспортных средств и пешеходов, а также обучение участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге.

Если водителя в случае ДТП могут спасти системы безопасности автомобиля, то у пешеходов никакой защиты нет. Поэтому при выходе на проезжую часть стоит постоянно помнить об опасности, которой подвергает себя пеший участник движения.

За нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии алкогольного опьянения, штраф возрастает до 5 БВ.

Осенью проблема гибели и травмирования людей в темное время суток становится актуальнее. Когда идут дожди и туманы, ситуация усугубляется, водители не видят находящегося на проезжей части человека.

В большинстве случаев дорожные происшествия заканчиваются для их участников трагически. 80% ДТП в осенний период происходят в темное время или в условиях ограниченной видимости.

Инспектор ДПС ОГАИ  Шарковщинского РОВД Михаил Слабович и юные активисты вручили  автовладельцам листовки и брошюры, а также напомнили им о соблюдении Правил дорожного движения. Госавтоинспектор также призвал всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах в темное время суток, а пешеходам и велосипедистам обозначить себя световозвращающим элементом, который, возможно, сможет спасти жизнь!

Елена АНАНИЧ.

В районе прошла профилактическая акция «Жители страны Дорожная» В районе прошла профилактическая акция «Жители страны Дорожная» В районе прошла профилактическая акция «Жители страны Дорожная»

Comments are closed.

« Профсоюзный прием граждан
Сёння ў раёне прайшоў адзіны дзень інфармавання насельніцтва »
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли пережить инфаркт и даже этого не заметить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика