Источник материала: Клiч Радзiмы

28 ноября 2019 года с 10.00 до 12.00 на базе Шарковщинского района электрических сетей, филиал Глубокские электросети (ул.17 Сентября, 78) состоится совместный профсоюзный прием граждан прокурором Шарковщинского района Ветюговым Андреем Борисовичем и главным правовым инспектором Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Красовским Дмитрием Александровичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, пенсионного и жилищного законодательств.

Предварительная запись, консультации и вопросы в ходе приема можно задать по телефону: +375 33 3629281 либо отправив на электронный адрес shar_rfpb@mail.ru