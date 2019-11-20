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В Москве за поездку в 3 километра на такси пассажиры заплатили 220 долларов

21.11.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруги проехали несколько улиц по центру Москвы на такси за 14 тыс. российских рублей (около 220 долларов), после чего обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ТАСС.


Фото: emkanicepic / pixabay.com

Как рассказала пассажирка, они с мужем поймали такси на Арбате, чтобы доехать до отеля, расположенного в Скатерном переулке, дом 13. Водитель привез их ко входу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 14 тыс. рублей за услуги такси. На утверждение о том, что это дорого, таксист сказал, что не выпустит пассажиров из машины, пока не будет произведена оплата.

По словам женщины, они опаздывали в аэропорт, откуда должны были улететь в Воронеж.

«Муж достал из кармана банковскую карту и передал водителю такси, который вставил ее в терминал оплаты, находящийся в такси, ввел сумму, дал терминал мужчине для подтверждения оплаты. Он подтвердил оплату, после чего с его счета списалось 14 тыс. рублей, после он с женой вышел из такси», — пояснили в полиции.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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